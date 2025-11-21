啟德「澐璟」冧棚架釀兩死 男管工及工人被控誤殺提堂准保釋(更新)

啟德承富里2號「澐璟」地盤去年2月20日發生奪命工業意外，一幅巨型棚架從19樓塌下，釀成2死3傷。當時警方將案件列作「工業意外」，調查逾一年多，警方今日（21日）表示，已將案件改列「誤殺」案，昨日（20日）在牛頭角及將軍澳拘捕一名48歲地盤棚架男管工及一名58歲地盤棚架男工人。兩名被捕人合共被起訴兩項誤殺罪，案件今日上午在觀塘裁判法院提堂。他們獲准保釋，案件明年2月再提堂。

兩名男被告為48歲地盤管工黎卓源，及58歲地盤工人方文雄。兩項誤殺罪指，他們於2024年2月20日，在啟德第4C區1號新九龍內地段第6553號用地地盤內，非法殺死女子王麗蓮和女子林玉霞。