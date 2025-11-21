啟德「澐璟」冧棚架釀兩死 男管工及工人被控誤殺提堂准保釋(更新)

啟德承富里2號「澐璟」地盤去年2月20日發生奪命工業意外，一幅巨型棚架從19樓塌下，釀成2死3傷。當時警方將案件列作「工業意外」，調查逾一年多，警方今日（21日）表示，已將案件改列「誤殺」案，昨日（20日）在牛頭角及將軍澳拘捕一名48歲地盤棚架男管工及一名58歲地盤棚架男工人。兩名被捕人合共被起訴兩項誤殺罪，案件今日上午在觀塘裁判法院提堂。他們獲准保釋，案件明年2月再提堂。
兩名男被告為48歲地盤管工黎卓源，及58歲地盤工人方文雄。兩項誤殺罪指，他們於2024年2月20日，在啟德第4C區1號新九龍內地段第6553號用地地盤內，非法殺死女子王麗蓮和女子林玉霞。
30萬元保釋 每日到警署報到
他們暫時毋須答辯，裁判官劉淑嫻押後案件至明年2月27日再提堂，待進一步調查。兩名被告獲准以30萬元保釋，並且要交出旅遊證件，不得離開香港及每日到警署報到等。
事發於去年2月20日，當日下午4時56分警方接獲報案，「澐璟」地盤內一幅15米乘8米的竹棚從19樓倒塌，兩名分別為68歲及54歲女工人昏迷被送往基督教聯合醫院治理，同日被證實死亡。另外1男2女工人，年齡介乎45至63歲，則清醒被送往伊利沙伯醫院治理。
案件編號：KTCC2229/2025