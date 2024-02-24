啟鑽苑據報錄120伙撻訂　逾半涉及納米單位

【2月24日更新】綠置居啟鑽苑第三至第五座，即啟池閣、啟濤閣及啟湖閣近日被傳媒報道指錄得120個單位撻訂個案，當中逾半數為實用面積較小的開放式單位及納米單位，情況惹來關注。最新有報道指，啟鑽苑撻訂個案增至125伙，房署亦應而殺訂1,365萬元。

近半涉 開放式細單位

該125伙撻訂的個案，佔總數約2,100個單位5.9%，其中近半(54宗)的撻訂個案涉及274至287平方呎的開放式單位，其次是35宗納米單位，而面積較大的一房及兩房則分別各有17宗及19宗撻訂。報道計算該125伙的總成交額為2.73億元，以買家首期支付5%樓價，房屋署因此沒收約1,365萬元訂金。