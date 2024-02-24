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2024-02-24 16:00:00

啟鑽苑據報撻訂增至125伙　房署殺訂逾1360萬元 (更新)

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綠置居啟鑽苑據報錄120伙撻訂，主要涉及細單位。圖為啟鑽苑。(資料圖片)

綠置居啟鑽苑據報錄120伙撻訂，主要涉及細單位。圖為啟鑽苑。(資料圖片)

【2月24日更新】綠置居啟鑽苑第三至第五座，即啟池閣、啟濤閣及啟湖閣近日被傳媒報道指錄得120個單位撻訂個案，當中逾半數為實用面積較小的開放式單位及納米單位，情況惹來關注。最新有報道指，啟鑽苑撻訂個案增至125伙，房署亦應而殺訂1,365萬元。

近半涉開放式細單位

該125伙撻訂的個案，佔總數約2,100個單位5.9%，其中近半(54宗)的撻訂個案涉及274287平方呎的開放式單位，其次是35宗納米單位，而面積較大的一房及兩房則分別各有17宗及19宗撻訂。報道計算該125伙的總成交額為2.73億元，以買家首期支付5%樓價，房屋署因此沒收約1,365萬元訂金。

啟鑽苑啟雋閣圍封行動揪出18宗確診。(資料圖片／政府新聞處) 鑽石山 啟鑽苑 居屋 鑽石山 啟鑽苑 居屋 鑽石山 啟鑽苑 居屋 鑽石山 啟鑽苑 居屋 鑽石山 啟鑽苑 居屋 鑽石山 啟鑽苑 居屋 黃大仙地區康健中心位於啟鑽苑啟鑽商場二樓。 鑽石山啟鑽苑。(資料圖片／鍾式明攝)

啟鑽苑據報錄120伙撻訂　逾半涉及納米單位

【2月21日更新】綠置居啟鑽苑第三至第五座，即啟池閣、啟濤閣及啟湖閣原定在本月14日開始入伙，惟有傳媒翻查房委會《一手住宅物業銷售條例》第60條所備存的成交紀錄冊資料，發現截至昨天(20日)，啟鑽苑共錄得120個單位撻訂個案，當中逾半數為實用面積較小的開放式單位及納米單位

議員：或寧蝕10萬買更大單位

報道引述立法會房屋事務委員會議員梁文廣表示，2,000多個綠置居屋苑有約6%單位撻訂的情況罕見，以往一般綠置居屋苑只有1020宗撻訂個案，考慮到2022年的《施政報告》提出，所有於2026至2027年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋(除一至二人單位外)一般室內樓面面積不少於同等水平。

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他表示留意到今次撻訂單位逾七成為細單位，首期涉款較少，就算業主撻訂，成本亦不足10萬元，估計業主可能寧願撻訂，其後改抽新落成的屋苑，加上業主可能覺得樓市會跌，就算之後買回單位，連計撻訂10萬、8萬元，亦覺得比原本著數。

梁文廣估計業主可能寧願撻訂，其後改抽新落成的屋苑。(資料圖片)

梁文廣估計業主可能寧願撻訂，其後改抽新落成的屋苑。(資料圖片)

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