善寧會關顧末期病人 聚焦臨終護理工作

生老病死原是人生必經階段，但對患上嚴重末期病患的人及家屬，要經歷由病至死的過程，身心也承受著巨大壓力。近年我們不時會聽到重病者及其照護者受不住壓力而發生的悲劇。若能找到院舍讓病者安寧地走最後一程，減低家人照顧壓力是個雙贏方案，可是末期病人需要特別照料，並非普通院舍願意及有能力收容，而善寧會則是長期在這方面提供支援與輔助的慈善機構。 由善寧會成立的賽馬會善寧之家，在沙田建立了一所寧養中心，專為末期病者提供照顧與住宿，令他們能在安寧的環境走人生最後一程。與此同時，亦會為病者及其家人持續給予心靈輔導，以家庭為本進行寧養紓緩服務。

單一保單捐贈逾 200 萬元 為末期病患者及家屬提供支援，是一場持久戰，作為慈善機構極需要捐款才能持續營運，而保單捐贈則是該會其中一個善款來源，2020年時便有一筆為數252萬元的保單捐款，當時為該機構成立以來最大筆的個人保單捐款。 善寧會院長兼營運總監陳木光指：「保單捐贈與其他善款用途相近，主要用在末期病人，讓他們臨終前能獲得身心靈照顧，安享人生最後階段，並會為其家人提供輔導服務。」 「縱觀目前各項服務，最需要捐款的是資助末期病人入住院舍，裏面有醫生、護士及物理治療師等提供專業醫護服務，資金用在補貼病人的住院服務及護理支出。」

最需要入住院舍資助 善寧之家住院床位每日成本達2,800至3,000元，且沒有政府資助。對於成功申請該會「資助住院計劃」的末期病人，只收取每日數百元住院金額，而綜援戶或經濟上有特別困難者，住院費更會全額豁免。 事實上，該會不僅為末期病人提供照護，同時關注家屬輔導及情緒舒緩。陳木光指：「我們曾服務過一個家庭的個案，一位婆婆的丈夫透過『資助住院計劃』入住善寧之家，同年於院舍內離世，我們的臨床社工持續為她作善別輔導，逐步紓緩其傷痛，但不幸的是其女婿在數月後在家猝世，長女未能面對父親及丈夫先後去死，約兩周後跳樓輕生。」

「在半年內先後遇上三名至親離世，善寧會臨床社工加密對婆婆的家訪及輔導次數，並找來資深義工同行，盡力跟進情況。數年後的今日，婆婆情緒得以紓緩，生活基本上重回正軌，更與臨床社工及義工建立了良好關係。」 住院及輔導雙線支援 由此可見，該會以家庭為本進行寧養紓緩服務，其服務更涵蓋五大範圍，包括住院、門診及日間中心、善別輔導、家居照護及專業培訓及教育。 很多慈善團體像善寧會一樣，需要捐款令服務能持續運作，而保單捐贈則是慈款來源之一。該計劃自2005年開始成立，鼓勵人壽保單持有人在離世後，從壽險金中捐出1%或以上的金額給心儀的慈善機構，在人生最後一程幫助有需要的社群。目前可選擇的受惠慈善機構逾160個，遍佈20多個領域。