善德基金會推小精英•祖國情桌遊 圖書 鄧炳強︰助小朋友有正向思維及愛國情懷要有3P

防騙意識由細培育。善德基金會自2021年起推出《小精英》幼兒教材系列，最新推出的第4冊《小精英•祖國情》桌遊及圖書教材，內容包括港澳在內的20個主要內地省市的地標、美食和事件，將印刷1.5萬冊，免費派送給全港幼稚園的K3學生。為配合社會發展，更新增「防騙知識」，教導幼兒識別常見的騙徒手法並提升防騙意識。

鄧炳強︰《小精英》系列圖書教育小朋友建正確價值觀

保安局長鄧炳強致辭時指，善德基金會《小精英》系列圖書，內容豐富、形式生動，能夠作為幼稚園教材，以潤物無聲的方法引導同教育小朋友建立正確價值觀。他又提到社會各界都有責任關心和協助小朋友有正向思維及愛國情懷；而要做好這工作，需要有3P，分別是好夥伴（Partner）、好平台（Platform），以及好計劃（Program），讓小朋友幼小心靈生根發芽、茁壯成長，建立國民身份認同，長大之後為祖國發展作出貢獻。

蔡若蓮︰提供額外一筆過津貼辦華文化校本活動

教育局長蔡若蓮博士致辭時表示，教育局一直重視促進小朋友認識中華文化，學習和實踐傳統美德，並培養他們的民族自豪感；今年更提供額外一筆過「優化推廣中華文化及藝術津貼」，鼓勵參加幼稚園教育計劃的幼稚園善用各項資源，舉辦更多中華文化校本活動，培育更多心繫祖國、德才兼備的新一代小精英。