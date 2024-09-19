善德基金會推第四冊幼兒教材《小精英‧祖國情》助培養家國情懷 新增防騙知識元素

香港善德基金會推出第4冊《小精英‧祖國情》桌上遊戲及圖書，內容介紹港澳在內的20個主要內地省市的地標、美食和事件；基金會將印刷1.5萬冊，免費派送給全港K3幼稚園的學生，目前已接獲近300間幼稚園的申請。
香港善德基金會自2021年起推出《小精英》幼兒教材系列，旨在從小培養幼稚園學生的愛國情懷和建立正向價值觀。《小精英》系列教材編輯委員會主席、善德基金會常務副主席湯修齊表示，第4冊《小精英‧祖國情》幼兒教材包括桌上遊戲和圖書，揀選了包括香港在內的20個主要內地省市。該教材設有地標卡、美食卡和事件卡，並融入了國民教育和愛國主義教育的元素，讓學生在遊戲中通過不同的圖卡加深對祖國的了解，珍惜自己的國家，並認識國家的獨特景點和值得驕傲的事件。
增防騙元素
新一冊幼兒教材增加了防騙元素，湯修齊解釋，近年各類騙案層出不窮，尤其是涉及線上和電子媒體的騙案更是無日無之，故在與警方商討和協助下，特意在這冊教材中加入了許多防騙的內容；通過遊戲和圖卡的形式，展示近年流行的騙案，如電話騙案、裸聊勒索、網上遊戲騙案，以及遇到騙子時的應對措施等。
《小精英》系列教材編輯委員會成員、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲表示，桌上遊戲設有防騙卡，讓小朋友在玩耍時步入防騙位置，便能獲取防騙知識，「例如防騙卡上會提到如果有陌生人接觸你，約你去街，應該如何處理？若小朋友回答會跟陌生人去玩，那就是錯誤的回答，將會停在原地；若回答不會與陌生人單獨相處，或會立即通知父母，則會獲得獎勵，可以向前行。」林翠玲表示，這種互動遊戲能有效提升學生的學習趣味性。
了解省市資料
湯修齊稱，《小精英‧祖國情》圖書中的每個省市都備有QR CODE，家長可以從中獲取更多與該省市相關的資料，以便向子女講解和分享。此外，圖書的扉頁設有「親子填色及設計比賽」，鼓勵家長與子女一起參與。他透露，希望這個系列能持續推出。在推出第四冊《小精英‧祖國情》後，善德基金會計劃於明年初向學校和家長進行調查研究，收集意見，以了解用家對《小精英》系列的成效及改進建議，並探討未來增添的新元素。
他提到，除了第四冊涵蓋的省市外，內地還有許多其他具特色的省市和地標，不排除在未來第五冊中加入這些內容。
荃灣商會朱昌幼稚園的師生即場試玩《小精英‧祖國情》桌上遊戲。文頴怡主任和聶寶麗老師均表示，《小精英》系列從第一冊的《遊葵青》開始，便讓學生接觸到生活情景，直到現在的《祖國情》，學生的學習從微觀逐漸擴展到宏觀。在玩遊戲的過程中，亦加深學生對祖國和國民身份的認識。文頴怡指出，在第三及第四冊《小精英》中加入桌上遊戲後，學生在玩遊戲時能學到許多不同的品德行為，例如耐心和等待。這種互動方式相比於過去僅從書本單向講解，更能讓學生體驗學習的樂趣，強調享受過程，而不是單純追求輸贏。
試玩學生：好好玩
試玩的學生黃芷晴和周勺淏均表示「好好玩」，並透過遊戲加深了對祖國不同省市特色的認識。他們表示在收到《小精英‧祖國情》桌上遊戲後，會與父母一起玩。至於新增的「防騙知識」遊戲卡，兩人都表示並不陌生。黃芷晴在遊戲中抽到了遇到騙子的情境，即是有陌生人接觸或約她去街時應該如何處理。她表示父母曾囑咐過不要跟陌生人走，所以她知道在遇到這種情況時應立即通知父母，不要與陌生人單獨相處。