善德基金會推第四冊幼兒教材《小精英‧祖國情》助培養家國情懷 新增防騙知識元素

香港善德基金會推出第4冊《小精英‧祖國情》桌上遊戲及圖書，內容介紹港澳在內的20個主要內地省市的地標、美食和事件；基金會將印刷1.5萬冊，免費派送給全港K3幼稚園的學生，目前已接獲近300間幼稚園的申請。 香港善德基金會自2021年起推出《小精英》幼兒教材系列，旨在從小培養幼稚園學生的愛國情懷和建立正向價值觀。《小精英》系列教材編輯委員會主席、善德基金會常務副主席湯修齊表示，第4冊《小精英‧祖國情》幼兒教材包括桌上遊戲和圖書，揀選了包括香港在內的20個主要內地省市。該教材設有地標卡、美食卡和事件卡，並融入了國民教育和愛國主義教育的元素，讓學生在遊戲中通過不同的圖卡加深對祖國的了解，珍惜自己的國家，並認識國家的獨特景點和值得驕傲的事件。

增防騙元素 新一冊幼兒教材增加了防騙元素，湯修齊解釋，近年各類騙案層出不窮，尤其是涉及線上和電子媒體的騙案更是無日無之，故在與警方商討和協助下，特意在這冊教材中加入了許多防騙的內容；通過遊戲和圖卡的形式，展示近年流行的騙案，如電話騙案、裸聊勒索、網上遊戲騙案，以及遇到騙子時的應對措施等。 《小精英》系列教材編輯委員會成員、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲表示，桌上遊戲設有防騙卡，讓小朋友在玩耍時步入防騙位置，便能獲取防騙知識，「例如防騙卡上會提到如果有陌生人接觸你，約你去街，應該如何處理？若小朋友回答會跟陌生人去玩，那就是錯誤的回答，將會停在原地；若回答不會與陌生人單獨相處，或會立即通知父母，則會獲得獎勵，可以向前行。」林翠玲表示，這種互動遊戲能有效提升學生的學習趣味性。 了解 省市資料 湯修齊稱，《小精英‧祖國情》圖書中的每個省市都備有QR CODE，家長可以從中獲取更多與該省市相關的資料，以便向子女講解和分享。此外，圖書的扉頁設有「親子填色及設計比賽」，鼓勵家長與子女一起參與。他透露，希望這個系列能持續推出。在推出第四冊《小精英‧祖國情》後，善德基金會計劃於明年初向學校和家長進行調查研究，收集意見，以了解用家對《小精英》系列的成效及改進建議，並探討未來增添的新元素。 他提到，除了第四冊涵蓋的省市外，內地還有許多其他具特色的省市和地標，不排除在未來第五冊中加入這些內容。