熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-09-19 21:50:38

善德基金會推第四冊幼兒教材《小精英‧祖國情》助培養家國情懷 新增防騙知識元素

分享：
《小精英》系列教材編輯委員會主席、善德基金會常務副主席湯修齊及《小精英》系列教材編輯委員會成員、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲與學生試玩《小精英‧祖國情》桌上遊戲。

《小精英》系列教材編輯委員會主席、善德基金會常務副主席湯修齊及《小精英》系列教材編輯委員會成員、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲與學生試玩《小精英‧祖國情》桌上遊戲。

adblk5

香港善德基金會推出第4冊《小精英‧祖國情》桌上遊戲及圖書，內容介紹港澳在內的20個主要內地省市的地標、美食和事件；基金會將印刷1.5萬冊，免費派送給全港K3幼稚園的學生，目前已接獲近300間幼稚園的申請。

香港善德基金會自2021年起推出《小精英》幼兒教材系列，旨在從小培養幼稚園學生的愛國情懷和建立正向價值觀。《小精英》系列教材編輯委員會主席、善德基金會常務副主席湯修齊表示，第4冊《小精英‧祖國情》幼兒教材包括桌上遊戲和圖書，揀選了包括香港在內的20個主要內地省市。該教材設有地標卡、美食卡和事件卡，並融入了國民教育和愛國主義教育的元素，讓學生在遊戲中通過不同的圖卡加深對祖國的了解，珍惜自己的國家，並認識國家的獨特景點和值得驕傲的事件。

K3生玩《小精英‧祖國情》桌上遊戲，黃芷晴(右一)和周勺淏(左二)均表示很好玩，父母亦有教他們防騙知識。 《小精英》系列教材編輯委員會主席、善德基金會常務副主席湯修齊稱，《小精英‧祖國情》新增「防騙知識」；《小精英》系列教材編輯委員會成員、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲表示桌上遊戲的互動性提升學習趣味。

增防騙元素

新一冊幼兒教材增加了防騙元素，湯修齊解釋，近年各類騙案層出不窮，尤其是涉及線上和電子媒體的騙案更是無日無之，故在與警方商討和協助下，特意在這冊教材中加入了許多防騙的內容；通過遊戲和圖卡的形式，展示近年流行的騙案，如電話騙案、裸聊勒索、網上遊戲騙案，以及遇到騙子時的應對措施等。

《小精英》系列教材編輯委員會成員、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲表示，桌上遊戲設有防騙卡，讓小朋友在玩耍時步入防騙位置，便能獲取防騙知識，「例如防騙卡上會提到如果有陌生人接觸你，約你去街，應該如何處理？若小朋友回答會跟陌生人去玩，那就是錯誤的回答，將會停在原地；若回答不會與陌生人單獨相處，或會立即通知父母，則會獲得獎勵，可以向前行。」林翠玲表示，這種互動遊戲能有效提升學生的學習趣味性。

了解省市資料

湯修齊稱，《小精英‧祖國情》圖書中的每個省市都備有QR CODE，家長可以從中獲取更多與該省市相關的資料，以便向子女講解和分享。此外，圖書的扉頁設有「親子填色及設計比賽」，鼓勵家長與子女一起參與。他透露，希望這個系列能持續推出。在推出第四冊《小精英‧祖國情》後，善德基金會計劃於明年初向學校和家長進行調查研究，收集意見，以了解用家對《小精英》系列的成效及改進建議，並探討未來增添的新元素。

他提到，除了第四冊涵蓋的省市外，內地還有許多其他具特色的省市和地標，不排除在未來第五冊中加入這些內容。

adblk6

荃灣商會朱昌幼稚園的師生即場試玩《小精英‧祖國情》桌上遊戲。文頴怡主任和聶寶麗老師均表示，《小精英》系列從第一冊的《遊葵青》開始，便讓學生接觸到生活情景，直到現在的《祖國情》，學生的學習從微觀逐漸擴展到宏觀。在玩遊戲的過程中，亦加深學生對祖國和國民身份的認識。文頴怡指出，在第三及第四冊《小精英》中加入桌上遊戲後，學生在玩遊戲時能學到許多不同的品德行為，例如耐心和等待。這種互動方式相比於過去僅從書本單向講解，更能讓學生體驗學習的樂趣，強調享受過程，而不是單純追求輸贏。

 試玩學生：好好玩

試玩的學生黃芷晴和周勺淏均表示「好好玩」，並透過遊戲加深了對祖國不同省市特色的認識。他們表示在收到《小精英‧祖國情》桌上遊戲後，會與父母一起玩。至於新增的「防騙知識」遊戲卡，兩人都表示並不陌生。黃芷晴在遊戲中抽到了遇到騙子的情境，即是有陌生人接觸或約她去街時應該如何處理。她表示父母曾囑咐過不要跟陌生人走，所以她知道在遇到這種情況時應立即通知父母，不要與陌生人單獨相處。

 
 
 