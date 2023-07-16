善德學堂舉行中華優秀文化校園計劃大匯演，逾300學生展示學習中華文化成果。

中國銀行(香港)資助、善德基金會主辦的「善德學堂－中華優秀文化校園計劃」，過去3年共教授18間小學及1間特殊學校有關中國傳統藝術課程，讓學生及弱勢群體透過不同表演形式，感受中華文化，透過課程培訓出優秀演說者和表演者，成為「中華文化傳播使者」。計劃在今學年結束，基金會今午舉行「善德學堂－中華優秀文化校園計劃大匯演」，逾300名學生透過中國舞蹈、戲劇、中國武術、朗誦/語言藝術的精彩表演展示學習成果。
楊潤雄︰期望弘揚中華文化及美德 培養正向思維及建立自信
文化體育及旅遊局長楊潤雄、中聯辦新界工作部李功勛副部長及中國銀行(香港)首席信息官鄭松岩博士擔任主禮嘉賓。今年大匯演以「共融大同」主題，並以忠孝節義的花木蘭作代表人物。楊潤雄致辭時表示，相信參與演出的學生除學習到表演藝術的技巧和提升文化修養，也能領略到團隊合作精神的重要性，培養良好的品德。他期望善德基金會繼續弘揚中華文化及傳統美德，培養青少年正向思維及建立文化自信，讓香港未來的社會棟樑能茁壯成長。
鄭松岩︰望中華傳統美德在日常生活實踐
中國銀行(香港)首席信息官鄭松岩稱，透過支持今次計劃，為各小學生及有特殊學習需要的群體提供一個展現自己才華和創造力的平台，讓新一代具備更廣闊視野、抱負和正向思維；並期望學生將中華傳統美德，實踐在日常生活中，以自身為載體，身體力行宣揚中華文化。
善德基金會推「善德茶文化傳承計劃」學習到謙、和、禮、敬價值觀
善德基金會主席董吳玲玲指，今次大匯演孕育出新一代中華文化的精英種子，學生從匯演中觀摩、體驗這次大規模的中華文化演出，對學生提升文化自信、藝術修養及民族身分認同極具重要意義；希望學生享受演出之餘，於過程中可以領略中華文化的精粹，豐富學習經驗。基金會將繼續秉持傳承和延續中華文化的精神，由各小學挑選出「中華文化傳播使者」，組成「聯校中華藝術團」，繼續推廣中華傳統美德，今年將推出「善德茶文化傳承計劃」，讓學生從中國茶文化學習到中國人謙、和、禮、敬的價值觀，提高文化自信和民族自豪感。