善德學堂舉行中華優秀文化校園計劃大匯演，逾300學生展示學習中華文化成果。

中國銀行(香港)資助、善德基金會主辦的「善德學堂－中華優秀文化校園計劃」，過去3年共教授18間小學及1間特殊學校有關中國傳統藝術課程，讓學生及弱勢群體透過不同表演形式，感受中華文化，透過課程培訓出優秀演說者和表演者，成為「中華文化傳播使者」。計劃在今學年結束，基金會今午舉行「善德學堂－中華優秀文化校園計劃大匯演」，逾300名學生透過中國舞蹈、戲劇、中國武術、朗誦/語言藝術的精彩表演展示學習成果。

楊潤雄︰期望弘揚中華文化及美德 培養正向思維及建立自信

文化體育及旅遊局長楊潤雄、中聯辦新界工作部李功勛副部長及中國銀行(香港)首席信息官鄭松岩博士擔任主禮嘉賓。今年大匯演以「共融大同」主題，並以忠孝節義的花木蘭作代表人物。楊潤雄致辭時表示，相信參與演出的學生除學習到表演藝術的技巧和提升文化修養，也能領略到團隊合作精神的重要性，培養良好的品德。他期望善德基金會繼續弘揚中華文化及傳統美德，培養青少年正向思維及建立文化自信，讓香港未來的社會棟樑能茁壯成長。