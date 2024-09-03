善用創科建設「廉潔絲綢之路」　多國反貪人員聚首香港

來自全球13個「一帶一路」沿線司法管轄區的反貪機構的27名反貪精英現正聚首香港，參加廉政公署香港國際廉政學院(廉政學院)為期九天的「大型基建反腐治理專業課程」，分享如何善用創新科技提升建設大型基建的反貪能力。 胡英明：建立知識共享平台 鞏固「一帶一路」的國際反貪協作 廉政專員胡英明昨日在開幕禮上表示，去年首次舉辦課程，獲一致好評。廉政學院今年再接再厲並加強課程內容，與多個「一帶一路」反貪機構人員交流大型基建項目相關的反貪經驗。

胡英明又提及去年10月北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，習近平主席宣佈了共建「一帶一路」的八項行動，當中強調了建設廉潔絲綢之路。廉署正肩負重任，透過課程建立知識共享平台，之後能將經驗帶回所屬機構，並進一步鞏固「一帶一路」成員之間的國際反貪協作。 何力治：「獨行快，眾行遠」香港準備好與各國攜手合作，締造互利 「一帶一路」專員何力治為課程揭幕時指，廉署高效反貪是世界各地反貪機構的模楷。香港致力為建造廉潔絲路作出貢獻，協助提升「一帶一路」國家的防貪能力建設，加強廉潔合作，共同提升「一帶一路」高品質發展的整體成效。

善用創新科技 分享經驗 本年課程以「善用創新科技」為主題，內容聚焦推動大型基建工程時如何有效減低貪污舞弊風險、強化工程監管及提升反貪能力等範疇。透過個案分析，廉署代表與學員分享在應對大型建築工程的執法及防貪策略。廉政學院亦邀請了發展局官員、香港城市大學學者以及亞洲基礎設施投資銀行的專家擔任講者，分享他們在反貪方面的觀點和見解。 實地考察 加深學員對反腐措施的認識和決心 學員在為期九天的課程中，亦會到本港中九龍幹線項目及搬遷沙田污水處理廠項目中進行實地考察，親身了解本港公共工程防貪及監管措施；又會到粵港澳大灣區考察三天，參觀中山及江門的基建項目，並與內地反貪機構人員交流，加深學員對國家就大型基建項目的反腐措施的認識和決心。