善用資源｜老舊公屋874空置單位 近半丟空逾一年 團體促改做中轉房

有團體發現全港逾八百個樓齡40年以上的公屋單位空置，近半空置逾一年；近兩成三屬凶宅。團體建議政府善用單位，可改做中轉房屋。

政府數字，截至2021年3月底，房委會樓齡逾36年及以上單位，有24.1萬個。而團體「關注安置政策連線」早前向政府索取數據，發現45條入伙40年或以上的公共屋邨中，有874個空置單位，以觀塘區最多，佔36.3%(317單位涉6條屋邨)，葵青區佔17.6%(154個、涉6條屋邨)。874個空置單位中，50.9%(445個)空置年期為一年以下，33.2%(290個)空置12至23個月，另15.9%(139個)空置兩年以上。空置原因︰22.7%(198個)單位涉及「凶宅」，以屯門最多(38個)，其他葵青(31個)和觀塘(25個)。另空置單位亦有先天原因，包括單位設計不便殘障人士、單位位於4樓以上無升降機大廈、單位要定期讓工程人員進入檢查屋頂設施，或鄰近排煙道及垃圾房等。

有居於石籬中轉屋的居民表示，石籬中轉屋即將清拆，於本月內搬到屯門寶田邨的中轉屋居住，希望政府可以盡快安排區內空置公屋給有需要市民。關注安置政策連線成員陳偉雄表示，中轉屋屬臨時居所，認為受影響居民對空置單位要求應比較「易包容」，促請當局善用公屋空置單位，改為中轉房屋，提供予受政府清拆及執法行動影響的居民。政府亦應研究把屋邨的儲物室和空格房改建為中轉屋。

房署回覆指，公屋單位由收回至成功編配，因不同原因現短暫空置，如翻新工程、已編配正待編配者回覆等，空置數字每日有變。署方強調，會善用公屋資源原則，盡快把可供出租的單位編配；較不受申請人歡迎而空置時間較長單位，以特快公屋編配計劃處理。