單日增8579確診 籲勿掉以輕心 不希望一刀切推激進措施

本港單日新冠肺炎確診再創近期新高，昨增近8,600宗個案，重回今年3月下旬水平。衛生防護中心表示，政府會參考疫情發展和經濟等因素，調整社交距離措施，重申不希望一刀切推出較「激進」的措施。現時有178名醫管局病人在私家醫院留醫，當局稱近半病人最終因種種原因未有轉院，會繼續改善措施。另外，入境事務處長區嘉宏昨快速測試呈陽性，是本月第三名染疫的紀律部隊首長。
昨增8,579宗確診，包括297宗輸入個案，數字是3月27日以來新高，另多9宗年齡介乎70至108歲的病人離世。當局預料數字將突破一萬宗，對醫療系統會造成重大負擔，再次呼籲市民不要掉以輕心，盡量減少大型聚會和跨家庭聚餐等，並建議市民定期做快速測試和核酸檢測。
衛生防護中心前日預告政府不排除收緊社交距離措施，中心傳染病處首席醫生歐家榮昨回應時指，政府不希望一刀切推出較「激進」的社交距離措施，但隨疫情升溫都希望盡量減少社區傳播鏈。他續稱，個案數目如進一步上升，政府會考慮經濟、社會需要和疫情防控等因素，採取合適的防疫措施。日前重開的新冠治療中心(亞博館)現有74名病人留醫，另有178名獲公立醫院轉介的病人正入住私家醫院。醫管局總行政經理李立業稱，總部一直有協調轉送流程和篩選等工作，並容許跨區轉送，目標是即日處理好。不過，他透露近半的獲轉介個案，最終因不同原因而未有轉院，包括病情變化、家屬或病人不願意、私院判斷病情不適合等，形容屬預期內。
醫管局員工婚宴群組擴大
上周六(20日)的醫管局員工婚宴群組持續擴大，再多5名醫生確診。李立業稱，主要受影響的是廣華醫院婦產科，已透過內部調配人手和銷假維持服務。他又說，理解員工有個人社交生活和要出席宴會，但呼籲應盡量避免因大規模感染影響服務，市民亦對醫護有更高期望。
院舍方面，昨有9間院舍共13名院友和2名員工確診，70人需要檢疫。渣甸山香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院繼上周五(19日)公布2樓有4名院友和1名清潔工確診，近日再多6名員工和27名正在博覽館檢疫的院友確診；該院4樓另有2名院友和1名員工染疫。歐家榮強調，檢疫設施有足夠防交叉感染措施，不認為27名院友是在檢疫期間感染。九龍塘環球護老院3樓有2名員工及4名院友染疫，同層31名院友需要撤離檢疫。
紀律部隊首長相繼染疫
另外，入境事務處長區嘉宏昨快測呈陽性，是本月繼消防處長楊健恩和警務處長蕭澤頤後，第三名染疫的紀律部隊首長。區嘉宏昨最後一次上班，正按衛生防護中心指引隔離。