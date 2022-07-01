單日病例再破二千 BA.4或5已在社區傳播

本港新增2,358宗新冠肺炎確診，其中2,196宗屬於本地個案，再多28宗懷疑感染BA.4或BA.5個案，其中9宗未找到源頭。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，近期發現相關變種病毒的源頭不明個案增加，相信亞型Omicron病毒開始在社區傳播，並指，初步證據顯示，BA.4或BA.5有機會出現免疫逃逸，若曾感染過BA.1或BA.2，身體產生的抗體或保護力未必能夠對抗到BA.4或BA.5。故市民即使曾在第五波疫情確診，仍有機會感染。但無證據顯示兩隻亞型病毒嚴重性或死亡機會增加，接種疫苗後可有效預防。

9宗無源頭個案，患者分別居於屯門富泰邨愛泰樓、順寧道順寧居、長洲中興街22B、天水圍天澤邨澤輝樓、小西灣邨瑞滿樓、愉景灣怡峰濤山閣、天后廟道18A柏傲山五座、青泰苑俊泰閣。此外，亦有個案住在彌敦道康僑大廈，大廈同一單位有第二宗個案。

歐家榮指，前日公布有個案住在順寧道順寧居，最新發現有3人與相關個案有流行病學關連。4人於6月24日晚曾在觀塘萬泰利廣場「為食火鍋」一同用膳，並於6月26至27日發病，相關餐廳須強檢，暫未發現其他個案。學校再有192宗呈報個案，涉及148間學校，過去7日有兩宗或以上個案的學校共有135間。粉嶺救恩書院3L、Y班合共27名學生中，有3人確診，須停課一周。另外，有7間院舍呈報新增個案，涉及3名院友及6名職員，包括前日公布的沙田新生精神康復會博康宿舍再多1名院友確診。