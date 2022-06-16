單日確診破千宗 培正中學田徑隊聚餐爆疫

衛生防護中心發現多22宗懷疑感染BA.2.12.1的本地個案，包括香港培正中學一名17歲中五女生。她上周五(10日)與約60名隊員和老師，到太平道食美軒聚餐，周一(13日)確診，同枱3名學生和兩名不同枱學生亦相繼確診。當局指，他們進行田徑訓練時有戴口罩，料聚餐時無戴口罩造成傳播，至於餐廳當晚有否其他食客待查。6名患者來自不同班別，與首名患者同枱的約10人要家居檢疫，其餘學生停課至周日(19日)，當局指暫未有證據顯示個別班級有傳播，故毋須全班停課。

本港新冠肺炎單日確診數字破千，昨增1,047宗確診，包括76宗輸入個案。何文田香港培正中學田徑隊上周一個逾60人的聚會，有6名不同班的學生確診，其中一人疑感染Omicron BA.2.12.1病毒，其餘出席學生要暫時停課。要與家人共同睡房或洗手間的確診者，前日起必須入住隔離設施，當局指確診個案的非同住密切接觸者，亦以同樣準則評估是否要入檢疫中心，又表示近日個案增加屬預期，暫未見幾何級上升。

多4間院舍錄得個案

其餘懷疑BA.2.12.1個案大多與其他個案相關，包括南灣隧道B區多5名隧道職員確診，他們主要負責監察八號幹線交通情況，群組累計7名員工。連同香港培正中學的女生，5宗感染源頭未明的BA.2.12.1個案，分別居於紅磡黃埔花園綠榕苑第3座、旺角寶田大廈、深水埗同德大廈、大圍顯徑邨顯揚樓及柴灣杏花邨第33座。

昨再多4間安老和殘疾院舍有個案，共涉10名院友和4名員工，其中觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍10名院友染疫，逾30名院友要送博覽館檢疫；葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院兩名護理員確診，66名院友要檢疫。中心昨接獲127間學校呈報147名學生和職員確診，沒有新班別要停課。

政府前日公布，與家人共用睡房或洗手間的確診者，必須進入隔離設施，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，密切接觸者如本身非與患者同住，也會「用同一把尺」評估是否能在家檢疫或要入住檢疫設施。他指，過往不時有患者傳染家人，當局希望藉此防止家人受感染及進一步在社區傳播。

當局更改公布確診數字方式

中心前日起未有再公布單日確診總數，改為分開列出本地及輸入個案數字。歐家榮稱，做法可讓市民更清晰目前疫情狀況，形容輸入和本地個案趨勢「要將總數字拆開先睇得到」。他又說，第五波疫情出現反彈，當局會密切觀察情況，暫未見疫情幾何或爆發性上升。