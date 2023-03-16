單月數字創疫情以來新高 上月訪港旅客146萬

旅發局表示，上月訪港旅客初步數字為146萬人次，較1月增加近兩倍。內地旅客上月升幅顯著，合共約110.8萬人次來自內地，佔上月總數超過75%，數字按月急升82.8萬人次。至於35.3萬非內地旅客，近半屬短途市場旅客，旅發局稱他們主要來自東南亞，又指整體數字的休閒旅客比例持續錄得增長。

本港現已全面恢復對外通關，旅發局公布上月訪港旅客達146萬人次，按月增加近兩倍，亦是疫情3年以來首次單月破百萬人次。客源方面，上月超過75%人次來自內地，短途市場旅客則主要來自東南亞。旅發局向旅客派發的「香港有禮」旅客獎賞將加碼，包括港鐵送出總值超過2,000萬元的20萬張免費車票及10萬份車票優惠。

議員倡高鐵香港段「地鐵化」

早前旅發局聯同多個商戶派發的「香港有禮」旅客消費優惠券即將加碼，其中港鐵將送出10萬張機場快綫車票、10萬張「遊客全日通」，以及向高鐵乘客提供10萬份價值人民幣30元的「紅包折扣」，3項獎賞總值逾2,000萬元；香港賽馬會亦會向旅客送出2,000份價值430元的禮物。此外，相關優惠券適用的商舖數目，下月起會由1,500間倍增至約3,000間，旅發局總幹事程鼎一期望旅客可在港舒適出行。

現時廣深港高鐵香港段需要預先實名購票，乘客可選擇時段亦受列車班次限制。「A4聯盟」4名立法會議員建議高鐵「地鐵化」，包括加密往返福田和深圳北的列車至10至15分鐘一班、改用「有車即走」模式並引入企位等車票，以發揮列車最大的載客量。他們認為，「地鐵化」運作有助紓緩目前東鐵綫的情況，亦能提供一個往返內地的快捷交通選擇，有助實現「大灣區一小時生活圈」的願景。

核酸檢測站下周減至5個

另外，隨著全球撤銷出行前的核酸檢測要求，本港相關服務需求已大幅下降。政府宣布，下周三(22日)起只會保留5個社區檢測中心和檢測站，繼續提供自費核酸檢測服務，包括中環愛丁堡廣場、跑馬地禮頓山社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂和元朗市東社區會堂，另在機場設有全天候運作的快速核酸檢測中心。