單車友舌戰小巴司機事件　警拘3男1女涉「公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」(更新)

【1月3日更新】新增警方今日拘捕3男1女

上月網上瘋傳一段大埔太和路單車友舌戰小巴司機的影片，引起網民熱烈討論，除有YouTuber被「點錯相」外，亦因為有人喝令司機「熄匙報警」而被盛傳涉事者為休班警員。警方今日(3日)表示，經調查後確認懷疑涉案人士的身分，拘捕3名本地男子及1名本地女子。

警方指，留意到近日網上流傳一段短片，片段顯示於上月14日上午約8時，數名騎踏單車人士在大埔公路－大窩段的路段上，懷疑將單車橫放在一輛公共小巴前方，其間有人打開小巴司機位置的車門並辱罵小巴司機。警方稱有關行為嚴重影響了其他道路使用者包括小巴乘客安全，新界北總區交通部交通調查隊人員主動就懷疑涉案人士的駕駛態度展開調查。

被捕人准保釋候查 須一月下旬向警方報到

經深入調查後，警方發現有數名騎踏單車人士在大埔公路－大窩段懷疑沒有靠左行駛並刻意干擾交通，並就事件於今日拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎28至45歲，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。

警方表示，涉案路段狹窄，政府已設立單車徑供騎單車人士使用。根據香港法例第374G章，第51(5)條規定，在劃定單車使用部分以外騎單車屬違法。警方譴責違例騎單車行為，並強調將嚴正執法。根據第228章《簡易程序治罪條例》第4條，違規者最高可罰2,000元或監禁3個月。