單車店違泊故態復萌 申訴專員倡引智能鏡頭助執法

沙田有單車租賃店舖長期把大量單車放置在舖外行人路，致居民出入不便。申訴專員公署調查發現，政府跨部門成立的處理違例停泊單車工作小組就此投訴多次採取行動，其後更劃定違泊黑點和安裝告示牌，惟行動後該地點仍有逾百輛單車違泊。公署表示，香港多處仍有單車違泊問題，提出17項改善建議，包括引入智能鏡頭協助執法。

政府就處理違例停泊單車的問題，相關地區的處理違例停泊單車工作小組內各部門包括民政處、地政處、食環署及運輸署，會因應單車的停泊位置及情況，適時採取聯合行動。申訴專員公署留意到，沙田區有單車租賃店舖長期把大量單車放置在店外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患。申訴人自去年5月向民政總署投訴要求採取跟進行動。但申訴人發現問題並無改善。