單車港隊星級「食蕉」貼士 雙師備戰餐單熱身提示

下周日就是單車節，參加者須把握最後一周備戰。營養師、註冊物理治療師和前港隊代表仇多明分享貼士，提供由最後衝刺訓練的飲食，活動中補給品香蕉、果乾和能量飲品、港隊「食蕉」貼士、運動前後拉筋熱身、衣著保暖裝備保護等建議，希望約5,000名單車手安全、順利和開心完成旅程或賽事。 圖：徐炯晞

梁美明

備戰可以由食開始，營養師梁美明指，以時速20至30公里計，踩單車每小時消耗約700千卡熱量，訓練或比賽日有機會消耗多1,000至4,500卡路里。休閒車手未必一直留意飲食，她分享賽前餐單(見下表)供賽手參考，亦建議未來一周可以進食較多升糖指數較低食物如麥包、通粉、意粉和番薯，讓身體緩慢吸收，適合長時間耐力運動；比賽前一、兩日則須加緊補充肌肉內能量儲備，可選低纖高碳水化合物食物或飲料，減輕胃部負擔，同時食低脂高蛋白質的瘦肉、魚、蛋等食物。活動後或流失較多肌肉量，她稱應留意補充足夠蛋白質，並指其實很多人「食唔夠」。不過，若本身攝取未達標毋須刻意「催谷」，反而應從最低參考值慢慢增加，以免令腸胃不適應。

單車節有不同級別項目，註冊物理治療師陳嘉渝分享賽前熱身準備，提到非經常參加公路賽選手應留意「單車量身設定」(Bike Fitting)，留意坐姿，以免過分擠壓手心下方中軸神經或握太緊拉扯橈神經，導致麻痺，也應坐直一些和曲手，舒緩肩膊、腰和路面凹凸傳來的壓力。天文台預料，當天氣溫介乎攝氏10至16度，相對較低溫度，本身也是單車手並正修讀物理治療的趙蕙芸分享衣著建議，可選擇手或腳袖套保暖同時方便穿脫。