單車百萬行封路｜周日昂船洲大橋汀九橋等地舉行　有機場屯門巴士線需改道

單車百萬行2025賽事周日舉行，賽道包括昂船洲大橋、南灣隧道、長青公路和汀九橋等，大會預計有約4,000名單車手參加。警方周六起，一連兩日會實施特別交通安排，部分青沙公路、全段昂船洲大橋和南灣隧道等將會封閉，多條往返機場、港珠澳大橋香港口岸和市區，以及屯門、天水圍、元朗出市區的巴士路線需要改道。

警方表示，青衣青康路與青衣路交界處起至以北約195米處的北行慢線(包括路旁貨車停車位)，將於3月15日晚上8時至3月16日下午約1時封閉。至於活動舉辦當日，青衣和賽道一帶封路措施如下：

多條機場巴士路線改道

警方日前指出，今次活動的封路範圍涉及青衣的明翹匯、青富苑和美景花園共3個屋苑，主辦單位在活動前會派發相關行車證件予受影響屋苑住戶，只有持有相關證件的住戶可駕車進入封路範圍。

另外運輸署發出公告表示，原本取道昂船洲大橋往返機場、港珠澳大橋香港口岸及市區或新界的城巴A10、A11、A12、A17、A22、A25、NA11及NA12線、龍運巴士A41、A41P、A42、A46及A47X線，來回程需改經長青公路、長青隧道及青葵公路，途經汀九橋的龍運巴士A38、A43、A43P及NA43往機場方向就要改經荃灣及青衣西北交匯處。另外，從屯門、天水圍和元朗往市區的多條西隧過海巴士路線，以及屯元天往尖沙咀和九龍東的九巴路線，都因應汀九橋南行封閉而改經荃灣路。