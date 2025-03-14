單車百萬行封路｜周日昂船洲大橋汀九橋等地舉行　有機場屯門巴士線需改道

單車百萬行2025賽事周日舉行，賽道包括昂船洲大橋、南灣隧道、長青公路和汀九橋等，大會預計有約4,000名單車手參加。警方周六起，一連兩日會實施特別交通安排，部分青沙公路、全段昂船洲大橋和南灣隧道等將會封閉，多條往返機場、港珠澳大橋香港口岸和市區，以及屯門、天水圍、元朗出市區的巴士路線需要改道。
▼今年路線及2024年單車百萬行活動▼
單車百萬行2025封路安排
警方表示，青衣青康路與青衣路交界處起至以北約195米處的北行慢線(包括路旁貨車停車位)，將於3月15日晚上8時至3月16日下午約1時封閉。至於活動舉辦當日，青衣和賽道一帶封路措施如下：
3月16日周日凌晨1時至上午約10時半封閉
- 介乎青衣路與香港專業教育學院(青衣)東面入口的細山路北行線
3月16日周日凌晨1時至上午約11時封閉
- 介乎青衣西北交匯處與大欖隧道的青朗公路南行線及青衣西北交匯處(往青沙公路方向)
- 由屯門公路往汀九橋南行的支路
3月16日周日凌晨1時至下午約1時封閉
- 介乎昂船洲高架道路與長青公路的青沙公路，包括昂船洲大橋、青衣東高架道路、南灣隧道及青衣西高架道路
- 由西九龍公路(機場方向)往青沙公路(機場方向)的支路
- 由貨櫃碼頭南路南行往青沙公路(昂船洲高架道路)的支路
- 由青沙公路(荔枝角高架道路)往青沙公路(昂船洲高架道路)的支路
- 由青衣西北交匯處往青沙公路(沙田方向)的所有支路
- 連接青衣路及青沙公路的所有支路
- 青衣路東行由其南面盡頭路處起至其與細山路交界處的路段
多條機場巴士路線改道
警方日前指出，今次活動的封路範圍涉及青衣的明翹匯、青富苑和美景花園共3個屋苑，主辦單位在活動前會派發相關行車證件予受影響屋苑住戶，只有持有相關證件的住戶可駕車進入封路範圍。
另外運輸署發出公告表示，原本取道昂船洲大橋往返機場、港珠澳大橋香港口岸及市區或新界的城巴A10、A11、A12、A17、A22、A25、NA11及NA12線、龍運巴士A41、A41P、A42、A46及A47X線，來回程需改經長青公路、長青隧道及青葵公路，途經汀九橋的龍運巴士A38、A43、A43P及NA43往機場方向就要改經荃灣及青衣西北交匯處。另外，從屯門、天水圍和元朗往市區的多條西隧過海巴士路線，以及屯元天往尖沙咀和九龍東的九巴路線，都因應汀九橋南行封閉而改經荃灣路。