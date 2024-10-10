單車節周日舉行 50公里行四隧三橋 警方凌晨1時起分段封路

旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」於周日(13日)舉行，「50公里」路線會增加多一條隧道，單車手將在「四隧三橋」馳騁；「32公里」參加者除昂船洲大橋外，今年首次踩上汀九橋。為配合活動舉行，警方於當日凌晨1時起分階段實施封路安排，料部分受影響路段最早於早上約7時15分重開，終點尖東一帶預計最遲在下午3時半重開。

單車節包括「50公里組」、「32公里組」、「家庭單車樂」及「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站)」等項目。「50公里組」方面，路線途經「四隧三橋」，除了既有的長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋和昂船洲大橋外，今年加入沙田嶺隧道，路線橫跨6區，途經戲曲中心、故宮文化博物館等。去年的「30公里組」路線亦延長至32公里，並新增汀九橋路段，途經ICC環球貿易廣場及昂船洲大橋。兩者終點均是圓方對開的佐敦道天橋，解散地點則改至西九文化區。