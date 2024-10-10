單車節周日舉行 50公里行四隧三橋 警方凌晨1時起分段封路

旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」於周日(13日)舉行，「50公里」路線會增加多一條隧道，單車手將在「四隧三橋」馳騁；「32公里」參加者除昂船洲大橋外，今年首次踩上汀九橋。為配合活動舉行，警方於當日凌晨1時起分階段實施封路安排，料部分受影響路段最早於早上約7時15分重開，終點尖東一帶預計最遲在下午3時半重開。
單車節包括「50公里組」、「32公里組」、「家庭單車樂」及「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站)」等項目。「50公里組」方面，路線途經「四隧三橋」，除了既有的長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋和昂船洲大橋外，今年加入沙田嶺隧道，路線橫跨6區，途經戲曲中心、故宮文化博物館等。去年的「30公里組」路線亦延長至32公里，並新增汀九橋路段，途經ICC環球貿易廣場及昂船洲大橋。兩者終點均是圓方對開的佐敦道天橋，解散地點則改至西九文化區。
旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文指，今年在西九文化區首辦單車節嘉年華，供單車好手、家屬和打氣市民入場參與，將提供酒店著名蝴蝶酥、百年老店招牌椰子糖等美食，並設運動市集、運動花式表演、打卡區及提供免費健身班等。
配合活動，警方指，周日凌晨1時起逐步封閉包括青嶼幹線、屯門公路、青衣西北交匯處、連翔道等路段；活動主要是利用往九龍方向的行車線進行，經西九龍往機場及新界的行車線，不會封閉；呼籲到尖沙咀的市民盡量用公共交通工具，出門前留意交通消息；駕駛者保持忍讓。
運輸署補充，受賽事封路影響，155條巴士路線及15條專線小巴路線須分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站安排；位於封路地區路旁停車位、巴士和小巴站、的士上落客點、尖沙咀天星碼頭及中港城的運輸交匯處等將暫停使用。