單車節｜周日凌晨1時起分階段封路　料主要道路上午11時解封

新地單車節將於周日(18日)舉行，50公里組清晨5時20分開始、30公里組8時10分開始，之後有繞圈賽、團體計時賽等，全日活動至約下午1時30分完結。當天凌晨1時起，「三橋三隧」相關路段將分階段封路，除了尖沙咀部分路段，各主要道路上午11時或之前解封。
採流水式起步 先到先出發
單車節以50公里組非競賽項目打頭陣，5時20分開始，採用流水式起步，先到先出發，旅發局建議單車手提早90分鐘到起點排隊等待起步。
在防疫方面，選手須遵守各項防疫要求，包括已打3針，48小時內做核酸檢測，「疫苗通行證」符「藍碼」要求，12小時內有快測陰性證明，活動前後須戴口罩。大會在中環9號碼頭和文化中心露天廣場設核酸檢測站，在16日至17日供已預約的車手檢測，並領取單車服、號碼布及快測包。活動當日戴著活動手帶、核酸檢測證明、快測陰性結果證明等。
周日凌晨1時起青嶼幹線、尖山隧道、昂船州大橋、西九龍公路、尖沙咀、油麻地一帶等部分路段和方向車道分階段封路，青馬大橋上層往九龍方向料上午7時15分重開，除了尖沙咀東部，汀九橋、南灣隧道、尖山隧道等受影響路段上午11時或之分階段解封，尖東梳士巴利道、科學館道、紅磡道等料下午3時30分完全解封。