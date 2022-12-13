單車節｜周日凌晨1時起分階段封路　料主要道路上午11時解封

新地單車節將於周日(18日)舉行，50公里組清晨5時20分開始、30公里組8時10分開始，之後有繞圈賽、團體計時賽等，全日活動至約下午1時30分完結。當天凌晨1時起，「三橋三隧」相關路段將分階段封路，除了尖沙咀部分路段，各主要道路上午11時或之前解封。

採流水式起步 先到先出發

單車節以50公里組非競賽項目打頭陣，5時20分開始，採用流水式起步，先到先出發，旅發局建議單車手提早90分鐘到起點排隊等待起步。