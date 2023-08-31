單車節｜10月22日舉行9月6日起報名　50公里及30公里組共設5200名額

50公里組路線橫跨六區 主辦方九月中提供免費單車技術評核

休閒組分50公里組和30公里組，50公里組路線橫跨六區。車手會途經尖沙咀文化中心、ICC環貿易廣場等地標，並穿梭青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道等三橋三隧。而30公里組亦會登上昂船洲大橋，給途經環球貿易廣場，飽覽高樓林立的都市美景。主辦方會於九月中提供免費單車技術評核，首先參加單車節或只曾參與2017年或以前的參加者須完成評核，達標後才能付款確認報名。

「家庭單車樂」設200名額

至於喜愛踩單車的家庭，亦可參加大會同時舉辦的「家庭單車樂」活動。大會會在梳士巴利道劃出一條長約一公里的路線，讓200名參賽者在馬路上踏單車，六歲以上的小朋友亦可以與家長一同於大都會馳騁，有興趣的人士同樣可於下週三起報名。