單車節｜10月22日舉行9月6日起報名　50公里及30公里組共設5200名額

香港單車節將於10月22日(星期日)舉行，今屆「50公里組」及「30公里組」共設5,200個名額，路線覆蓋平日難得開放予單車行走的「三橋三隧」，下週三(9月6日)開始接受報名(連結)；主辦方會於九月中提供免費單車技術評核，首先參加單車節或只曾參與2017年或以前的參加者須進行評核。另外，單車節期間亦會舉行國際單車聯盟(UGI)1.1級公路賽，邀請近百位國際車手來港；而「男子、女子公路繞圈賽」亦會邀請港澳大灣區車手一同比賽。
50公里組路線橫跨六區 主辦方九月中提供免費單車技術評核
休閒組分50公里組和30公里組，50公里組路線橫跨六區。車手會途經尖沙咀文化中心、ICC環貿易廣場等地標，並穿梭青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道等三橋三隧。而30公里組亦會登上昂船洲大橋，給途經環球貿易廣場，飽覽高樓林立的都市美景。主辦方會於九月中提供免費單車技術評核，首先參加單車節或只曾參與2017年或以前的參加者須完成評核，達標後才能付款確認報名。
「家庭單車樂」設200名額
至於喜愛踩單車的家庭，亦可參加大會同時舉辦的「家庭單車樂」活動。大會會在梳士巴利道劃出一條長約一公里的路線，讓200名參賽者在馬路上踏單車，六歲以上的小朋友亦可以與家長一同於大都會馳騁，有興趣的人士同樣可於下週三起報名。
相五年隔再辦國際公路賽 男女公路繞圈賽邀大灣區車手
此外，相五年隔，今年單車節期間會再次舉辦國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，超過十支世界巡迴賽單車隊、職業及洲際車隊的單車精英將在梳士巴利道至紅磡繞道的跑道中，以繞圈賽方式掀起一場逾100公里的龍爭虎鬥！屆時香港隊亦會主場迎戰，爭奪冠軍戰衣和獎金；而市民旅客亦可到場近距離感受單車在眼前疾馳的刺激感。至於「男子、女子公路繞圈賽」，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手到來，在尖東沿高樓大廈及維港帷幕前飆速，一同投入大都會的風馳。
活動當日凌晨1時起 多區會分階段封路
香港單車節活動當日凌晨1時起，多區會分階段封路；青馬大橋只封上層(往九龍方向)，並於上午7時15分重開，其他封閉道路就由上午九時起分批解封，至於尖東一帶的道路就會在下午六時前重開。