單車節｜12月18日舉行名額3000 參賽者須打3針

單車節闊別4年將於12月18日重臨，名額暫定約3,000人，分6個難度組別，其中「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，「30公里組」也可踩上昂船洲大橋。賽事周六（29日）早上10時接受報名，休閒組報名費維持330元至650元，除有特定資格，須通過將於下月19日至20日舉行的技術評核。

休閒組中「50公里組」和「30公里組」分別於當日早上5時30分及8時10分開賽，之後有總裁慈善及名人單車遊和慶祝特區回歸25周年特設的「特區成立25周年紀念盃」。「50公里組」會穿梭「三橋三隧」，包括青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋，途經尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等地標。除參加過2018至2022年間指定單位的單車賽人士，所有參加者須通過單車技術評核。「50公里組」要求時速平均達29公里，適合具耐力和速度富經驗單車手；「30公里組」平均時速需24公里等，測試定於11月19及20日舉行，項目包括15分鐘內騎行6公里和16秒內完成窄路掉頭。

就防疫要求，參加者須接種3劑疫苗，安心出行為「藍碼」，參賽前48小時要通過核酸檢測，報名費已包含，並作健康申報。旅發局主席彭耀佳表示，活動須符合政府防疫要求，且賽道景致優美又闊別4年復辦，相信具吸引力，並說海外選手只要符合藍碼要求也歡迎參賽。他說參賽者均應守法，穿著合適、保暖衣物，又提到參賽者會獲發一件紀念單車衣。他補充，大會沿途會有充足人手協助賽事順利舉行，相信參賽者享受賽事，在合適和顧及他人情況下打卡，不擔心影響賽事。