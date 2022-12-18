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2022-12-18 10:47:14

單車節｜50公里組因大風變「一橋三隧」36公里　郭基煇首名衝線：望體諒

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香港單車節12月18日清晨舉行，郭基煇(右三)成為首名完成50公里組賽事的選手。(鍾式明攝)

香港單車節12月18日清晨舉行，郭基煇(右三)成為首名完成50公里組賽事的選手。(鍾式明攝)

闊別4年重辦的香港單車節50公里組今日(18日)早上完成，不過青馬大橋和汀九橋橋面因錄得每小時35公里或以上風速，項目取消兩橋路段，長度縮減至36公里。新鴻基地產執行董事郭基煇首名完成，他表示，單車節作為新型肺炎疫情下，首個有逾4,000人參加，又不用戴口罩的最大型體育盛事，標誌「本港破風而出」。

單車節｜選手冒嚴寒清晨在尖沙咀出發

香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，前排左一為郭基煇、左三為李慧詩。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，有選手坐在地上等候。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，有選手坐在地上等候。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，有選手坐在地上等候。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，前排右三為李慧詩。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，前排中為郭基煇。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，前排左二為郭基煇、左四為李慧詩。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，左二為郭基煇、左四為李慧詩。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，前排左三為李慧詩。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，其間大風吹起路邊分隔圍板。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步，其間大風吹起路邊分隔圍板。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(鍾式明攝)

單車節｜日出後仍有選手在尖沙咀出發

香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，一眾選手在尖沙咀梳士巴利道起步。(李睿哲攝)

青馬大橋汀九橋路段取消

單車節焦點項目50公里組別原定途經「三橋三隧」，但因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，旅發局與中國香港單車總會商討後，決定更改50公里活動路線，不經青馬大橋及汀九橋，以確保安全，選手需要在青朗公路近青衣西路折返。青馬大橋清晨6時47分經已解封，恢復行車。50公里組參加者在6時半陸續衝線，因路線縮短，有參加者衝線後呼叫「回水」。

50公里組和30公里組均非競賽項目，郭基煇首名衝線。他表示，為確保參加人士安全，大會取消青馬大橋和汀九橋路段，縮減距離在所難免，希望參加者見諒，他憶述，環球貿易廣場轉彎位置有較大側風，難以想像青馬大橋路面上的風勢，所以理解和支持大會決定。

單車節｜選手需要在青衣掉頭

香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋，其間有選手不慎跌倒。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋，其間有選手不慎跌倒。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋，其間有選手不慎跌倒。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，因強風影響，50公里組選手需要在青衣掉頭，不經青馬大橋及汀九橋，其間有選手迷失方向。(李睿哲攝)

李慧詩：昂船洲大橋較當風

牛下女車神、港隊單車代表李慧詩感謝工作人員協辦和市民接受封路安排。她提到首2公里和近昂船洲大橋也較當風，若參加者不習慣踩在馬路中心，接近路邊或橋邊或較危險。被問到是否達到今年目標，李慧詩笑言自己目標是不被放「甩」，但追不上郭基煇。她又說，今年賽事因疫情延至冬天舉辦，希望來年可再與大家穿上夏季裝束參加單車節。

單車節｜選手陸續返抵尖沙咀終點

香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點，有選手穿外賣速遞員制服參賽。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點，有單車手要避開衝出馬路的市民。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(李睿哲攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(鍾式明攝) 香港單車節12月18日清晨舉行，選手陸續返抵尖沙咀終點。(鍾式明攝)
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