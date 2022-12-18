單車節｜50公里組因大風變「一橋三隧」36公里　郭基煇首名衝線：望體諒

闊別4年重辦的香港單車節50公里組今日(18日)早上完成，不過青馬大橋和汀九橋橋面因錄得每小時35公里或以上風速，項目取消兩橋路段，長度縮減至36公里。新鴻基地產執行董事郭基煇首名完成，他表示，單車節作為新型肺炎疫情下，首個有逾4,000人參加，又不用戴口罩的最大型體育盛事，標誌「本港破風而出」。

單車節｜日出後仍有選手在尖沙咀出發

青馬大橋汀九橋路段取消

單車節焦點項目50公里組別原定途經「三橋三隧」，但因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，旅發局與中國香港單車總會商討後，決定更改50公里活動路線，不經青馬大橋及汀九橋，以確保安全，選手需要在青朗公路近青衣西路折返。青馬大橋清晨6時47分經已解封，恢復行車。50公里組參加者在6時半陸續衝線，因路線縮短，有參加者衝線後呼叫「回水」。

50公里組和30公里組均非競賽項目，郭基煇首名衝線。他表示，為確保參加人士安全，大會取消青馬大橋和汀九橋路段，縮減距離在所難免，希望參加者見諒，他憶述，環球貿易廣場轉彎位置有較大側風，難以想像青馬大橋路面上的風勢，所以理解和支持大會決定。

單車節｜選手需要在青衣掉頭