單車節10月13日舉行 明日接受報名 料3.6萬人參與

今年單車節的路線設計有別往年。「50公里組」方面，路線途經「四隧三橋」，除了既有的長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋和昂船洲大橋外，今年加入沙田嶺隧道，路線橫跨6區，途經戲曲中心、故宮文化博物館等。去年的「30公里組」路線亦延長至32公里，並新增汀九橋路段，途經ICC環球貿易廣場及昂船洲大橋。兩者終點均是佐敦道天橋，解散地點則改至西九文化區。有興趣參與者可於明日上午10時起報名，50公里組及32公里組接受16至70歲人士報名；「家庭單車樂」接受6至70歲人士報名。報名費每人100至600元不等，單車技術評核將於9月舉行。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，今次活動作多項升級，希望令單車節成為與眾同樂的活動，吸引更多市民及旅客參加，同時讓單車愛好者有更多不同的體驗，預期約3.6萬人參與活動。除了比賽，今年單車節首度加入健康為主題的運動嘉年華，在西九文化區設有大型打卡點，有多個單車主題的市集攤位、運動工作坊等；亦在尖東設打氣區，開放給全港市民及旅客參加。