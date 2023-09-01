單車節10.22舉行 下周三報名 50公里踩上三隧三橋

香港未來數個月將有渡海泳、馬拉松等多個大型體育活動迎接一眾運動健兒。而2023新鴻基地產香港單車節將於10月22日(周日)舉行；50公里組及30公里組共5,200個名額，路線覆蓋平日難得開放予單車行走的「三橋三隧」，下周三(9月6日)起接受報名。另外，單車節期間亦會舉行國際單車聯盟(UGI)1.1級公路賽，邀請近百位國際車手來港；而「男子、女子公路繞圈賽」亦會邀請港澳大灣區車手一同競賽。

休閒組分50公里和30公里組，50公里組路線橫跨6區，車手途經尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等地標，並穿梭青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道等三橋三隧。而30公里組亦會登上昂船洲大橋及途經ICC等。主辦方會於本月中提供免費單車技術評核，首次參加單車節或只曾參與2017年或以前的參加者須做評核，達標者才能付款確認報名。

至於喜愛踩單車的家庭，亦可參加「家庭單車樂」活動。大會在梳士巴利道劃出一條長約一公里的路線，讓200名參賽者在馬路上踩單車，6歲以上的小朋友亦可在家長陪同於大都會馳騁，於下周三起報名。

此外，今年單車節期間會再次舉辦國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，超過十支世界巡迴賽單車隊、職業及洲際車隊的精英車手將在梳士巴利道至紅磡繞道，進行100公里繞圈賽，香港隊亦會主場迎戰，爭奪冠軍戰衣和獎金；而市民旅客亦可到場近距離感受單車在眼前疾馳的刺激感。至於「男子、女子公路繞圈賽」，港澳大灣區城市的單車好手將齊集尖東飆速。

香港單車節活動當日凌晨1時起，多區會分階段封路；青馬大橋只封上層(往九龍方向)，並於上午7時15分重開，其他封閉道路就由上午9時起分批解封，至於尖東一帶的道路就會在下午6時前重開。