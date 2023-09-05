單車節2023｜10月22日舉行明早10時起報名　50公里及30公里組共設5200名額（附報名連結）

50公里組路線覆蓋「三橋三隧」，即青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道、尖山隧道。路段並會橫跨7區，途經文化中心、ICC 環球貿易廣場等地標，建議平均時速需達29公里，適合具速度耐力及豐富經驗的單車手。30公里組方面，主辦方指單車手將登上昂船洲大橋，下斜講求控車技術，建議參加者平均時速需達24公里，適合有騎行經驗的單車愛好者。而家庭單車樂項目，參加者將於梳士巴利道其中一段長約1公里的完全封閉路線，享受在尖東馬路踩單車的樂趣。

旅發局期望 促進大灣區城市交流

至於今屆競賽項目「男子、女子公路繞圈賽」，明天亦開放報名。旅發局透過與廣東省體育局及廣東省自行車運動協會合作，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手，在尖東沿高樓大廈及維港前比併。旅發局期望促進大灣區內各城市間交流，探討未來舉行更大型體育活動的空間，同時推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港成為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。

50公里組和30公里組開放予16至70歲人士報名，分別每人650及330港元。而家庭單車樂項目，容許1名6歲或以上的兒童與1名18至70歲的家長或監護人參加，每組100港元。而男子、女子公路繞圈賽同樣開放予16至70 歲、具備參加單車競賽資格人士報名，每人400港元。除家庭單車樂外，其他項目報名費包括選手包及紀念單車服，50公里組及30公里組別參加者完成活動後可獲得電子證書及完成獎牌。首次參加單車節人士或只曾參與 2017 年或以前的單車節人士，須參加大會安排的免費單車技術評核。

網上報名連結：http://register.hongkongcyclothon.com