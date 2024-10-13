單車節2024｜租共享單車參戰50公里 再踩返新界鎖車 網民：呢啲先係最強 ｜網上熱話

一年一度的單車盛事 「2024新鴻基地產香港單車節」今日(13日)完滿舉行，相信不少單車好手都拼盡全力，成功得到滿意的成績；所謂「工欲善其事 必先利其器」，車手要打破時間紀錄，不只要在裝備上要多多考究，「愛駒」的性能亦是關鍵。然而，單車節完結後網上流傳相片，竟見一位參加者租用一輛共享單車在賽道中飛馳，他完成單車節後，更踩返新界鎖車！如此特別的車手亦隨即引起不少網民討論，其中有人認為這是「性能有差別不代表戰力就會有差！」的最佳例指。
在網上圖片中，一位參加者騎著一輛「LocoBike」的單車，身穿藍色凡的單車衣。據了解，該共享單車車手參加50公里賽事，並以約2小時28分鐘成功完賽；由於單車不能「轉波（換檔）」，車手最高心率達195次/分，平均心率亦有164次/分。
由新界踩出市區參賽
該車手完成50公里賽事後仍然非常「與眾不同」；根據網民的資料，車手由新界踩出市區參賽，完成單車節後，再踩返新界鎖車；如由拿攞車起計，足足有成50公里，須踩足超過2個半鐘；而按LocoBike現時每半小時4元的收費水平，即係車手應該用咗$24旅途。
LocoBike：非廣告
圖片引起不少網民討論，不少人大讚「好熱血」、「呢啲先叫熱愛」、「呢啲先係最強戰士，一速重車」、「嘩..呢架勁呀你踩得曬成段路真係世界冠軍！」，更戲稱「甚麼甚麼大牌子、幾萬十幾一部，我loco一樣掃低你」。但是亦有人質疑車手是在引人影相、賣廣告，但「LocoBike」亦有現身回應指，「唔畀你質疑佢嘅努力非工作！」、「 唔畀你質疑佢嘅努力，非廣告」。至於是不是廣告，就要交由讀者自行判斷喇。