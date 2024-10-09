單車節2024｜警周日凌晨1時起分階段封路 料下午4時起重開

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文介紹，「50公里組」及「32公里組」兩個非競賽項目將分別增設沙田嶺隧道路線及汀九橋路段，終點均於圓方對開的佐敦道天橋，並在西九文化區解散；至於首辦的單車節嘉年華，將提供酒店著名蝴蝶酥、百年老店招牌椰子糖和椰子酥等美食，並設運動市集、運動花式表演、打卡區，及由專業導師提供的20分鐘免費健身班等。

「新鴻基地產香港單車節」周日（13日）舉行，設「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」、家庭單車樂、總裁慈善及明人單車遊等6個單車項目，並於西九首次舉辦嘉年華，預計共3.6萬人參與。警方指，當日凌晨1時起會實施分階段封路安排，下午4時完全重開。

封路及改道安排

警方指，凌晨1點起逐步封閉，包括青嶼幹線、屯門公路、青衣西北交匯處、廣東道、連翔道、梳士巴利道等的路段，料下午4時完全重開。呼籲到尖沙嘴的市民儘量使用公共交通工具，出門前留意相關消息；駕駛者封路期間保持忍讓，預留額外行車時間，及遵從在場警務人員指示。

運輸署補充，受賽事封路影響，155條巴士路線及15條專線小巴路線需分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站安排；位於封路地區路旁停車位、巴士站、的士上落客點、小巴站、尖沙嘴天星碼頭及中港城的運輸交匯處等將暫停使用。