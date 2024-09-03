單車節2024｜10月13日舉行有升級路線　前港將梁志賢教4大備戰過關攻略

旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日（星期日）舉行。50公里及32公里項目今年有新路線，前香港單車隊代表梁志賢就新路線教導4大備戰過關攻略。
50公里項目新增路線至沙田嶺隧道，參加者可馳聘於平時難得開放給單車行走的「四隧三橋」。在32公里項目，參加者除昂船洲大橋外，亦罕有地踩上汀九橋，以全新角度飽覽香港美景。
梁志賢4大備戰過關攻略
攻略1：認清及記牢所有注意位
50公里及32公里路線沿路皆有多個折返點及「髮夾彎」，參加者必須控制好速度、平衡及避免與其他單車碰撞。50公里參加者需注意新增開放的沙田嶺隧道之折返點，急轉且路窄。參加者應細閱路線圖，認清並記牢所有注意位。
攻略2：掌握關鍵過關時間
參加者應注意檢查站的關門時間，一般而言，如能及時通過第1個檢查站，很大機率能夠通過之後的所有檢查站。若參加者擔心自己力有不逮，應盡量在較前的位置出發，以取得較充裕的騎行時間。
攻略3：留前鬥後
50公里從沙田嶺隧道折返點至尖山隧道，為終點前最後路段，卻是全程最長的斜路。參加者應沿路保留體力，切勿過早衝刺，否則會體力不繼。30公里終點前最後路段為昂船洲大橋，風力強大，參加者應保留體力應對。
攻略4：具針對性的多元化訓練
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折返點及「髮夾彎」考驗技術，參加者應進行轉彎技術練習來提升速度穩定性和安全度。
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檢查站的關門時間對參加者有一定的速度要求，參加者應作出速度訓練及團隊跟車技術訓練，從而減少風阻，提升速度。
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終點前的長斜路或風力強大的路段考驗持久耐力，參加者應進行速度及長途訓練。
必睇香港獨有靚景位
梁志賢建議參加者多加練習，活動當天便可輕鬆應戰，盡享升級路線海天一色的壯麗景觀。
- 50公里項目的參加者可於青馬大橋上飽覽大欖郊野公園群山氣勢，若果遇上潮濕天氣，或有機會看到雲海仙景。
- 32公里項目於今屆新增的汀九橋路段，參加者可於橋上飛馳跨過藍巴勒海峽，眼前360度全視野是宏偉的青馬大橋。
- 50公里及32公里組參加者完成活動後，可留步西九文化區竹翠公園參加單車節運動嘉年華
寓教於樂親子單車路線推介
路線一：大圍至大埔
途經沙田的客家圍村曾大屋、建於明朝的車公廟，以及位於大埔的香港鐵路博物館、香港第4大的汀角紅樹林。大埔科學園是理想的中途站，家長和子女可用餐休息後再出發。沿途有多個火車站，如子女踩車乏力需終止旅途，也方便坐車離開。
路線二：元朗至屯門
路線途經位於元朗的2級歷史建築逢吉鄉上將府、建於清朝的新田大夫第、米埔自然保護區，特別推介於南生圍觀賞日落黃昏美景。部分路段為馬路，因此較適合有踩車經驗的小朋友。終點站屯門有豐富的餐飲選擇，可讓孩子飽餐一頓、補充體力。
家長留意位
- 切勿跟子女並排踩車，妨礙其他單車徑或馬路使用者，應該於子女的前方領騎或於後方保護。
- 領騎時，回頭查看子女狀況時，自己應多加注意平衡和安全。
- 建議家長為子女配戴單車頭盔，亦可考慮為子女配備單車手套及單車褲，讓他們舒服騎行。