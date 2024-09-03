單車節2024｜10月13日舉行有升級路線　前港將梁志賢教4大備戰過關攻略

50公里項目新增路線至沙田嶺隧道，參加者可馳聘於平時難得開放給單車行走的「四隧三橋」。在32公里項目，參加者除昂船洲大橋外，亦罕有地踩上汀九橋，以全新角度飽覽香港美景。

旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日（星期日）舉行。50公里及32公里項目今年有新路線，前香港單車隊代表梁志賢就新路線教導4大備戰過關攻略。

梁志賢4大備戰過關攻略

攻略1：認清及記牢所有注意位

50公里及32公里路線沿路皆有多個折返點及「髮夾彎」，參加者必須控制好速度、平衡及避免與其他單車碰撞。50公里參加者需注意新增開放的沙田嶺隧道之折返點，急轉且路窄。參加者應細閱路線圖，認清並記牢所有注意位。

攻略2：掌握關鍵過關時間

參加者應注意檢查站的關門時間，一般而言，如能及時通過第1個檢查站，很大機率能夠通過之後的所有檢查站。若參加者擔心自己力有不逮，應盡量在較前的位置出發，以取得較充裕的騎行時間。

攻略3：留前鬥後

50公里從沙田嶺隧道折返點至尖山隧道，為終點前最後路段，卻是全程最長的斜路。參加者應沿路保留體力，切勿過早衝刺，否則會體力不繼。30公里終點前最後路段為昂船洲大橋，風力強大，參加者應保留體力應對。

攻略4：具針對性的多元化訓練