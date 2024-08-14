單車節2024｜10月13日舉行本周五起接受報名　旅發局料36000人參與　

項目包括「50公里組」、「32公里組」、「家庭單車樂」及「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」。「50公里組」路線與去年不同，會途經「四隧三橋」，除了既有的長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋和昂船洲大橋外，今年加入沙田嶺隧道，路線橫跨6區，會途經戲曲中心、故宮文化博物館等。去年的「30公里組」路線亦延長至32公里，並新增汀九橋路段，2組終點都是佐敦道天橋。2個項目接受16至70歲人士報名，而「家庭單車樂」就接受6至70歲人士報名。

單車節將於10月13日舉行，本周五上午10時起接受報名。旅發局預計今年會有36,000人參與單車節，人數比以往多，預算開支為3,000萬元。

旅發局料36000人參與

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，今次活動作出多項升級，希望令單車節成為與眾同樂的活動，吸引更多市民及旅客參加，同時讓單車愛好者有更多不同的體驗，預期有約36,000人參與整個活動。除了比賽，今年單車節首度加入健康為主題的運動嘉年華，設有大型打卡點，有多個單車主題的市集攤位、運動工作坊等，開放給全港市民及旅客參加。

去年單車節曾發生多宗意外，有單車連環相撞。陳俊文說今年大會已作出多項措施，包括事先聯同單車總會及廣東省自行車協會視察賽道。另外，會在賽事前夕為選手安排簡報會及試踩，並加強與警方的聯繫。