單車節50公里組因大風變「一橋三隧」36公里　旅發局：安全至上 望健兒再參加

闊別4年的香港單車節，昨於入冬最凍兼刮大風下重辦，有近4,000人參加。清晨青馬大橋和汀九橋橋面因錄得每小時35公里或以上風速，原定行經「三橋三隧」的50公里組取消兩橋路段，路程亦縮減至36公里。主辦單位旅發局指，改道為安全至上，報名人數5,000人，但因天氣令不少年紀較大參賽者打退堂鼓，而活動中僅1人跌倒送院。不少參加者對臨時縮短賽道感可惜但支持決定，有參賽者則冀未來活動延長距離至100公里，吸引更多海外參加人士。

單車節焦點項目50公里組，開賽前大會宣布因大風該組別須縮短變「一橋三隧」。該組別參賽者於昨早5時20分起分階段在尖沙咀起步，甫開賽、已感受烈風勁度，有路旁擋板被強風吹脫闖入車群，有車手須工作人員協助「解困」；參加者在早上6時半陸續抵終點，因路線縮短，有參加者衝線後戲稱「回水」。

參加者盼延至100公里

與一行5名友人完成賽事的張先生、Joey和翟先生較早已抵達終點，他們雖對少踏兩橋感可惜，但認同改道安排，並希望類似活動可延長至100公里，指曾在台灣參加該規模賽事，認為助吸引海外單車手來港。另一參加者Hilton指有些落斜位置有強勁側風，或致單車失控易炒車，十分危險。

旅發局主席彭耀佳表示，部分年長人士因天氣寒冷缺席，少數人受傷，主要擦傷或扭傷，至少一人跌倒送院；又表示理解參加者希望完成「三橋三隧」，但為安全改道，絕大部分人滿意安排，希望他們明年再參加。

新鴻基地產執行董事郭基煇是首名完成50公里組的參賽者，他憶述，環球貿易廣場轉彎位置有較大側風，難以想像青馬大橋路面上的風勢，希望參加者見諒。他表示，單車節是本年度首個逾4,000人參加最大型體育盛事之一，標誌「本港破風而出」。港隊單車代表李慧詩亦提到，首2公里和近昂船洲大橋也較當風，若參加者不習慣踩在馬路中心，接近路邊或橋邊或較危險。