單車總會涉著運動員詐病換參賽資格 港協暨奧委會：要求總會進一步提供資料

香港單車總會主席梁鴻德被指在去年奧運選拔期間，提議由獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，放棄個人公路賽的資格，改由排名第二的梁穎儀頂替，讓梁獲得參加女子公路計時賽的資格；並提議梁穎儀在比賽前「詐病」退出，再將參賽資格交還予李思穎。最終提議不獲執委會通過而告吹。文化體育及旅遊局表示，已要求港協暨奧委會向總會跟進。香港單車總會表示，執行委員會將作出討論，稍後回覆。
根據本報取得的限閱文件，提到奧運選拔時由得分最高的李思穎同時獲得公路賽及場地賽資格。隨後秘書處獲通知，指女子公路計時賽有一個名額，惟參與的運動員須同時參加任何一個單車項目。為了讓排名第二的梁穎儀獲得此資格，梁鴻德提議李思穎放棄個人公路賽資格，讓梁穎儀獲得公路計時賽的資格。他又提議梁穎儀在比賽前「詐病」退出，再將參賽資格交還予李思穎，滿足她同時參加兩項比賽的意願。
事後單車總會接獲投訴，成立獨立調查委員會跟進。調查報告證實事件，指單車總會並未對兩名運動員施加壓力，李思穎亦選擇不遵循建議，事件中沒有懲處。
獨立調查委員會的三名成員之一、香港單車聯會名譽會長胡曉明昨在電台節目指，他們只審視過程中是否涉及到不按程序、越權等，體育精神及誠信並非委員會考慮的問題，最終沒有發現不妥當的成分，故不會作出懲處。他續指，「詐病」在單車界是不成文規定，或在用字上有斟酌餘地；但認為總會是希望更多運動員參賽，出發點沒有錯。
文體旅局：已要求港協暨奧委會向總會跟進
港協暨奧委會回覆查詢指，審視報告後認為總會在選拔過程中沒有違反既定機制和程序；其後補充指，正就相關報導，特別是獨立調查委員會的報告內容，進一步要求單車總會提供資料及解釋，以釐清事實及裁决理據。
文化體育及旅遊局表示，獲悉事件後已要求港協暨奧委會向總會跟進，又重申局方非常重視體育總會的有效管治。局方期望體育總會的運動員選拔制度是公平，透明及具公信力。
港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛回應指，涉事委員出發點只希望爭取全數3個巴黎奧運比賽名額，惟可能涉及體育誠信問題。他又認為獨立調查小組報告可能未有全面交代事件，促單車總會應該重新審視證據及證供。