單車總會涉著運動員詐病換參賽資格 港協暨奧委會：要求總會進一步提供資料

香港單車總會主席梁鴻德被指在去年奧運選拔期間，提議由獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，放棄個人公路賽的資格，改由排名第二的梁穎儀頂替，讓梁獲得參加女子公路計時賽的資格；並提議梁穎儀在比賽前「詐病」退出，再將參賽資格交還予李思穎。最終提議不獲執委會通過而告吹。文化體育及旅遊局表示，已要求港協暨奧委會向總會跟進。香港單車總會表示，執行委員會將作出討論，稍後回覆。

根據本報取得的限閱文件，提到奧運選拔時由得分最高的李思穎同時獲得公路賽及場地賽資格。隨後秘書處獲通知，指女子公路計時賽有一個名額，惟參與的運動員須同時參加任何一個單車項目。為了讓排名第二的梁穎儀獲得此資格，梁鴻德提議李思穎放棄個人公路賽資格，讓梁穎儀獲得公路計時賽的資格。他又提議梁穎儀在比賽前「詐病」退出，再將參賽資格交還予李思穎，滿足她同時參加兩項比賽的意願。