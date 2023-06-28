喵坊不獲續約｜喵坊10月遷新廠　葉文琪透露增全新回收物品

紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」去年不獲業主科技園公司續租，經延長的租約於今年6月30日屆滿。Mil Mill最新獲得科技園公司延長租期三個月至9月30日，讓Mil Mill可無縫銜接遷至新廠房。Mil Mill創辦人葉文琪向《am730》表示，新廠房較現址大一倍，故可維持現時處理量，並計劃在9月內遷往新廠房，10月起在新廠房運作，並透露將增加一項本港全新回收物品服務，「（新服務）大家都會用，但現時全部去堆填區」。

作為全港唯一回收紙包飲品盒的回收廠Mil Mill去年不獲科技園公司續租，最終獲Mil Mill延長租約半年至今年6月30日。Mil Mill表示，最新已在香港覓得合適廠房重置，並獲科技園公司延長現址三個月租期至9月30日，以期做到新舊廠房的服務無縫銜接，對客戶及各合作方嘅影響減至最低。

新廠合約逾6年

葉文琪表示，與新業主簽訂了超過6年的超長租約，讓Mil Mill可以長久發展，而新廠房面積是現址的兩倍，可維持現時每日近60噸的處理量，現時已開始在新址進行測量和地基等前期工作，期望可於9月遷入新址，並於10月起將所有工作於新廠房處理，「中間可能有少少時間暫停打漿，但10月就會如常處理」，不會影響現有服務。他表示，遷廠額外投資500萬至600萬元，涉及水電等安裝，但新廠電力較現時細，形容是一個挑戰。

增全新回收服務

他又透露，未來數月將會推出新的回收服務，形容是香港全新的回收物品，有一定影響力，「大家都會用，但現時全部去堆填區」，適時會作公佈；並計劃推出圍繞紙品的新產品。

經歷風風雨雨，終可無縫延續服務，葉文琪表示，覓得新廠房長約感到穩定和安心，但形容遷廠的工作剛開始，「是最忙的時間，壓力剛剛才開始」。