喵坊不獲續約｜廠方稱新加坡寄來回收素材特別多　積極探索海外設廠可能性

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日更接獲業主科技園公司通知，拒絕續租。「喵坊Mil Mill」今日在社交媒體Facebook發文表示，未來回收廠會雙綫並行，一方面繼續處理香港廠房問題，另一方面積極探索海外設廠的可能性。

新加坡寄來回收素材特別多

「喵坊Mil Mill」今早發文稱，「千里送鵝毛，減廢情意重」，並指人民在古時候會用書信傳情，沒想到在2022年，人類還會用紙包飲品盒寄意。「喵坊Mil Mill」一直有不少海外粉絲，希望透過他們的技術，將紙包盒轉廢為材，亦一直收到來自不同地方寄來的回收素材，而這幾個月來自新加坡的特別多，認為反映「喵坊Mil Mill」技術對世界的價值。

帖文續指，用「喵坊Mil Mill」技術解決世界問題，從來都是他們的心願，「在大家的支持及鼓勵面前，實在說不出放棄」，並提到未來會雙線並行，一方面繼續處理香港廠房問題，另一方面積極探索海外設廠的可能性。帖文呼籲社會繼續支持「喵坊Mil Mill」，讓技術可以繼續服務香港及海外，並指也會努力成為值得香港人自豪的小企業。

「喵坊Mil Mill」現時設廠於科技園，廠房投資額約1,000萬元，當中興建成本佔700萬元，租約由2019年1月至2021年12月，今年續租1年。扣除前期建造工程，該廠由2019年10月起營運，至今實際運作僅約3年。