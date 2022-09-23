喵坊不獲續約｜斥逼遷屬短視離地　林超英：科技園ESG三方面都「肥佬」

本港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其元朗廠房不獲業主科技園公司續約，惹起社會及輿論關注。前天文台長林超英今日(23日)亦在社交網頁撰文，批評科技園不懂「環境、社會、管治」，只顧高喊「創新」或「微電子」口號，行為等於破壞環境，反映短視和離地，斥責科技園ESG三個方面都不及格。

林超英指，探訪了位於元朗工業邨的「喵坊」，親眼見證帶有塑膠甚至鋁成份的飲料包及包裝物料轉化為造紙的材料，解開了全港回收商不接收這類紙品的死結，減少了堆填區壓力，並在幾年間建立了全民幫手回收有膠紙品的文化，為本港立下功勞。

批 科技園 只顧 喊「創新」口號

他續稱，雖然有心的工業家艱難地為香港的綠色工業作出貢獻，惟香港社會並無感謝之心，「呼之則來，揮之則去」，短期內被逼離開工業邨，香港的含膠紙品只能走回頭路，重回堆填區，全民回收習慣將嘠然而止，前功盡廢，香港在環保路上打回原形，將是世上少有及可能沒有的惡劣例子。

林超英批評科技園不顧或不懂ESG(environment, social & governance 環境、社會、管治），只顧高喊「創新」或「微電子」口號，將屬於「創新」和「綠色」的全港唯一回收帶塑膠紙品的工廠踢走，行為等於破壞環境，也違反社會加強回收的主流願望。他斥責科技園的行為反映短視和離地，管治肯定出了問題，又說科技園ESG三個方面都不及格，應該有人給他們好好上一課，讓他們認識自己。