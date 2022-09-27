喵坊不獲續約｜科技園否認曾允營運6年 喵坊：如早知只能營運3年便不設廠 (持續更新)

對於「喵坊」早前稱，承租時認知廠房可營運至少6年，黃克強否認有相關安排，強調條款上絕對沒有寫明6年，又指已問過處理租約的現職員工，並無作出相關口頭承諾。他強調，會盡可能為「喵坊」爭取數個月寬限期，不存在「一到期就趕佢走」，但形容寬限2至3年沒有可能。

黃克強又說，根據合約，雙方簽署的短期租約為期3年，有效期由2019年1月至2021年底，科技園已經在2020年中，即是合約期滿前一年半，主動提醒「喵坊」合約期限，並在合約期滿後亦延續合約1年，直至今年底。

【20:00更新】全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗創新園的廠房租約年底屆滿，近日更接獲業主科技園公司通知，拒絕續租。科技園公司下午舉行記者會，行政總裁黃克強在會上表示，坊間近日對科技園的批評令他相當痛心，強調科技園由始至終努力協助「喵坊」尋找合適用地。

喵坊創辦人葉文琪下午舉行記者會，他重申2018年時再三問過，「係可以有6年(租用期)，當時佢哋嘅答係話俾我聽，佢哋當時無發展嘅大計」。他又否認有營運3年便搬走的共識。他說，如果只能營運3年，便不會投放1,000萬元，「Day 1同我講係3年無得玩㗎喇，咁我哋就唔會喺呢度設廠」。葉文琪形容，目前就如「口同鼻拗」，但是否一個不合理期望，他稱「公道自在人心」。

喵坊：冀有合理搬遷寬限期

另外，喵坊在社交網站發文，指根據現時科技園就元朗創新園的公開資料，喵坊的廠房並非在微電子中心的興建範圍，又指翻查立法會文件，科技園沒有就擴建提出確實時間表，質疑「為何要如此趕急拆除Mil Mill 廠房？」喵坊強調，絕非想阻撓微電子中心的發展，亦願意遷出創新園，但前提是「真的有需要有一個合理的搬遷寬限期，也需要找到一塊能長期運作的廠地。」喵坊指，希望和環保園漿廠無縫交接，也願意配合科技園，換取2至 3年的搬遷寬限期，同時亦希望環保局及創科局協助他們，尋找如屯門環保園的合適廠地，以繼續整個香港的紙包飲品盒的回收工作。喵坊希望科技園及局方能盡快直接聯絡，商討未來下一步。

本土研究社成員陳劍青指，今次事件反映科技園和環保署互相推卸責任，特別是科技園仍有多幅閑置土地。他形容今次事件非單純是租務糾紛，而涉及整個產業發展，預計今次事件或會嚇怕其他中小企。

環保署晚上發稿，指知悉事件後已主動聯絡科技園，期望雙方可在租務問題上有所進展。署方亦得悉現供招標的短期租約用地都不適合回收廠，稱如有其他相應用地會適時提供資料供考慮，期望他們可以繼續提供服務。署方又透露，一直積極物色更多經營者加入提供紙包飲品盒回收服務，現有與不同潛在經營者聯絡商談。