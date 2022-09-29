喵坊不獲續約｜科技園延寬限期至明年6月30日 喵坊：與最初建議無差別難妥善安排

紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲續租事件有新發展，香港科技園公司表示，在「喵坊」所屬公司SSID已獲延長一年之租約期屆滿後，即今年底，將再額外提供上限為6個月的寬限期至2023年6月30日。

科技園公司指，在與環境及生態局積極討論後，經過進一步檢視及全面評估作出有關提供額外寬限期決定。公司指，最終方案的寬限期為6個月，旨在平衡各方因素，包括創新園的長遠發展計劃及創科生態圈內所有持分者利益，在此過渡期間繼續與SSID進行溝通。

科學園公司重申，與SSID於2018年訂立為期3年的租約，租約為2019年1月1日至2021年12月30日；2020年年中已主動聯絡租約屆滿事宜，獲悉未覓得合適用地遷廠已因應需要續約一年，又說疫情期間提供過逾100萬元租金補貼。

環保署：希望SSID繼續在港提供服務

環保署透露，過去2年，環保署轄下社區回收網絡「綠在區區」收集到的紙包飲品盒，也是交給SSID處理。署方表示，得悉SSID在元朗創新園的租約期即將完結後，隨即與科技園保持緊密聯絡，了解到科技園一直提供協助，在延長租約期上盡量彈性處理；署方亦聯絡SSID負責人，向他提供三幅專供回收業使用並將會公開招標的短期租約用地及環保園用地的有關資料，以供考慮，雖然SSID曾表示均不適合，但會繼續與SSID保持聯絡和盡力提供協助，一有其他可供回收業使用並將會公開招標的短期租約用地，會適時提供資料供其考慮，希望他們可以在香港繼續提供服務。

就後續紙包飲品回收工作，署方指，按2020年開始規劃的屯門環保園大型現代化紙漿生產設施，今年已成功招標，料可於2025年開始運作，將可處理所有本地收集的紙包飲品盒。

喵坊：記者會後未獲政府回覆

「喵坊」回應指，以6月底作死線，與對方於9月14日最初提出的建議無差別，實在是難以作妥善後續安排的寛限期，並提到早前記者會後的48小時曾向環境及生態局查詢，但未獲護覆，至今從記者來電，方知科技園和環境局商討下定案，包括科技園拋出期限、環保署又安排其他廠打漿處理紙包飲品盒，稱事出突然，需時商議作進一步回應。