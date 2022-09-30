喵坊不獲續約｜謝展寰：科技園延長半年寬限期是最終方案

本港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊Mil Mill」早前不獲科技園公司續租，科技園昨日發聲明，指額外再提供上限為6個月的寬限期，至明年6月30日。環境及生態局局長謝展寰今日（30日）於電台節目表示，科技園延長半年寬限期是最終方案，他們會按「喵坊」要求，另覓其他合適土地。



謝展寰指，自己親自與科技園行政總裁溝通，了解他們實際困難及考慮，基於發展限制，故科技園只能向「喵坊」提供6個月遷出寬限期，當局亦一直與科技園商討，向「喵坊」提供幫助，早前提供3幅土地選擇，惟對方認為有關土地位置太遠或面積太少，強調會按「喵坊」要求，再尋找其他合適土地。他又提到，環保署2年前已計畫在屯門環保園興建大型現代化紙漿生產設施，預計2025年運作，並指若「喵坊」未能繼續經運，環保署會尋找其他回收商包括紙漿廠，以維持有關服務。

喵坊Mil Mill：將堅持回收紙包飲盒至最後一刻

另外，「喵坊 Mil Mill」創辦人葉文琪在同一個節目表示，將堅持回收紙包飲盒至最後一刻，即使無法打漿，亦會繼續回收，或先將回收紙包飲品盒儲存，直至另一間廠房完成興建再作處理。他又指，環保署僅致電一次，通知他有3幅土地可用，強調其初心一直是在香港減廢回收，會繼續尋找合適的地方。