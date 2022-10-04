喵坊不獲續約｜謝展寰：2025紙包盒回收廠一早構思 喵坊努力可經營下去作其他回收渠道

紙包飲品盒回收廠「喵坊」廠房不獲科技園續約，僅提供半年寬限期至明年6月30日。環境及生態局長謝展寰重申，相信已是科技園能夠提供的最長期限，會繼續尋找合適土地讓喵坊投標。就2025年有新廠房投入紙包盒回收工作及過渡期間如何承接「喵坊」回收量，他指2025年的計劃數年前已構思，屆時相信其他規模較小承辦商也能繼續經營，作為更多回收渠道，不代表香港不需要「喵坊」，而香港並非沒有現存紙漿廠，相信會有廠房投標承辦過渡期間紙包盒回收工作。

環境局早前提供3幅土地資料予「喵坊」考慮投標，謝展寰表示，已跟他們討論土地條件，剛剛收到資料，需時和發展局及地政署跟進，重申十分希望幫「喵坊」，其他需求可再商量。

謝展寰指，坊間誤解本港缺乏與「喵坊」類似的回收廠房，稱其實還有其他不止一間紙漿廠，可能過去沒有參與回收紙包飲品盒工作，需要改動廠房或添購機器，相信時間比較短，或只需數個月。他續指，其實喵坊回收力不是很大，相信透過招標，會有廠房投標接手「喵坊」搬遷時的回收工作。至於2025年可投產的回收廠，他說在「喵坊」剛營運時已構思的長遠回收紙品盒方案，今年已有公司成功投標並開始建造工程。被問到是否不再需要「喵坊」，他稱不同公司參與回收紙包盒工作可增加不同回收渠道，並非不需要「喵坊」，相信對方努力可繼續經營下去。

科技園上周聲明延續喵坊寬限期，環保署同時宣布有關2025年紙包飲品盒回收廠規劃，並提及「該設施可於2025年開始運作，屆時香港的回收能力將可以處理所有本地收集的紙包飲品盒。」