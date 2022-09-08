嗇色園黃大仙祠中秋辦花燈園遊會 少女穿漢服悉心打扮(多相)

嗇色園將於明(9日)至下周一(12日)於黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」，除了在黃大仙祠內外多個位置擺放大型特色花燈，亦設有慶祝特區成立25周年的巨型花燈，設計主題包括香港奧運代表隊運動員和中國航天科技。此外，亦安排有各式各樣免費活動，包括十多場糅合中國傳統文化與現代技藝的文娛表演、懷舊特色攤位遊戲、天文觀星工作坊，及多個手工藝工作坊等。
麥美娟為花燈園遊會主持開幕典禮
黃大仙祠今晚舉辦「嗇色園慶回歸 25 載：花燈園遊會開幕典禮」，民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓，並進行亮燈儀式，為花燈園遊會揭開序幕。典禮亦安排中式雜耍表演，雙人雜耍隊以別開生面和高難度的手法表演扯鈴和轉碟，而一眾可愛的小朋友大跳韓國K-pop，展現兒童的活力與才華。
嗇色園董事會主席︰去年嗇色園百周年紀慶花燈廟會反應熱烈
嗇色園董事會主席馬澤華致歡迎辭時指：「有見去年嗇色園百周年紀慶花燈廟會反應熱烈，故特意趁今年中秋佳節舉辦花燈園遊會，作為嗇色園慶祝香港特別行政區成立 25 周年的活動之一，黃大仙祠內多處設置特色花燈，更由園內擴展至園外廟宇廣場及黃大仙廣場，展覽以中國航天發展為主題的大型花燈組，及各式造型的可愛小道長花燈，歡迎市民一家大細前來賞燈遊玩，歡慶佳節。」
民政及青年事務局局長麥美娟則指，「月亮在中國文化中別具象徵意義，不少詩詞名句都表達了中國人期盼人月兩團圓的情懷。嗇色園今次花燈園遊會設有航天科技發展為主題的花燈，適逢今年神舟十四號發射成功，正好讓市民進一步認識祖國航空事業的偉大成就。」