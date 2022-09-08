嗇色園黃大仙祠中秋辦花燈園遊會 少女穿漢服悉心打扮(多相)

嗇色園將於明(9日)至下周一(12日)於黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」，除了在黃大仙祠內外多個位置擺放大型特色花燈，亦設有慶祝特區成立25周年的巨型花燈，設計主題包括香港奧運代表隊運動員和中國航天科技。此外，亦安排有各式各樣免費活動，包括十多場糅合中國傳統文化與現代技藝的文娛表演、懷舊特色攤位遊戲、天文觀星工作坊，及多個手工藝工作坊等。

麥美娟為花燈園遊會主持開幕典禮

黃大仙祠今晚舉辦「嗇色園慶回歸 25 載：花燈園遊會開幕典禮」，民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓，並進行亮燈儀式，為花燈園遊會揭開序幕。典禮亦安排中式雜耍表演，雙人雜耍隊以別開生面和高難度的手法表演扯鈴和轉碟，而一眾可愛的小朋友大跳韓國K-pop，展現兒童的活力與才華。