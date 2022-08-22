嘆工業意外多屬可避免 孫玉菡盼從根源提升職安

工業意外一宗都嫌多！據勞工處統計今年首季有1,232宗工業意外，當中四成涉及建造業。勞工及福利局長孫玉菡接受本報訪問時指，很多意外只要做足預防措施就能避免，如有「飛棚」工程無做足預防，並發現部分工程未有購買足夠保險，當局和勞工處正研究從根源入手，包括盡量改變行業習慣和邀請管業協會合作等。他並透露，正構思立法保障新興從事外賣平台速遞員的「數碼平台工作者」，期望任內完成。

記者：羅庸軒 攝影：李睿哲

本港工業意外時有發生，近期亦發生多宗高處墮下的致命意外，部分與俗稱「飛棚」的懸空式棚架相關。孫玉菡坦言每當得悉有工業意外都會感難過，認為每次牽涉的都是一個家庭，若屬可避免的意外就會更難受，舉例稱「飛棚」和高處墮下等，若做足預防措施就可救回一命。

10年有近20宗「飛棚」意外

資料顯示，過去10年已有近20宗「飛棚」奪命意外，孫稱正與勞工處研究，希望從根源上提升職業安全。他續指，有「飛棚」工程連保險也「買唔足」，當局已聯絡保險業監管局商討。另外，大部分工程都需要經大廈管業處同意，政府擬與管業協會合作，希望他們協助監管工程是否具合資格保險和工人，盼「用我哋力量拉埋相關機構同行業」達致目標。對於有富經驗工人安全意識或較低，他說不能形容為陋習，只是要盡量改變行業既有習慣。

有工業意外工人只是離地一、兩米，孫玉菡指，部分業界對此高度不以為意，但離地一、兩米工作其實已經算高，有工人從爬梯墮下，「一米、兩米，咁就冇咗個人。」他稱，政府已向管業處借出很多梯台和設備，將來會繼續宣傳避免同類意外。孫並指出，之前也出現數宗在地盤誤墮巨坑的奪命意外，當局隨即嚴厲巡查，一見未有妥善圍封的便立即票控，直言「針對常見的便要想辦法減少。」

孫在任勞工處長時，已向立法會建議修例提高嚴重工業意外罰款上限至1,000萬元，他期待修例完成審議，重申提高罰款上限目的非懲罰僱主，「係等佢哋預防(意外)，同工作設計時更注意安全」，盼藉此加強阻嚇。

盼立例保障數碼平台工作者

近年多個網上外賣平台速遞員成新興行業，但多以自僱人士聘用，孫認為這些「數碼平台工作者」的僱員身份模糊不清，「有時係僱員，有時係自僱」，又說相關平台對其掌控很大，「一離開平台就搵唔到食，唔同一般我做裁縫、做小販咁好自僱。」在參考其他地區，特別是內地都計劃針對這個工種立指引和法律後，孫期望5年任期內能完成加強保障他們的工作。