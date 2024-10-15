嘉諾撒聖瑪利書院廁所藏攝錄機 兩女生中招男教師被捕

嘉諾撒聖瑪利書院證實涉事職員已停職，禁止踏足校園及直接或間接聯絡任何學生或教職員。(資料圖片/維基百科)

尖沙咀柯士甸道著名女校嘉諾撒聖瑪利書院廁所發現隱藏式攝錄機，據報拍到兩名女生的私密部分，一名男老師被捕。校方發聲明證實涉事職員已於上周三（9日）起開始停職，禁止踏足校園及直接或間接聯絡任何學生或教職員。

消息指事發於上周一（7日），一名學校清潔工在校內一個女廁清潔時，發現門口暗角位有一個微型鏡頭，於是通報高層。經檢查發現有兩名女生的私密部位被拍到，於是報警，警方以窺淫罪拘捕一名男教師，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。