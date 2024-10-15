嘉諾撒聖瑪利書院廁所藏攝錄機 兩女生中招男教師被捕

尖沙咀柯士甸道著名女校嘉諾撒聖瑪利書院廁所發現隱藏式攝錄機，據報拍到兩名女生的私密部分，一名男老師被捕。校方發聲明證實涉事職員已於上周三（9日）起開始停職，禁止踏足校園及直接或間接聯絡任何學生或教職員。
消息指事發於上周一（7日），一名學校清潔工在校內一個女廁清潔時，發現門口暗角位有一個微型鏡頭，於是通報高層。經檢查發現有兩名女生的私密部位被拍到，於是報警，警方以窺淫罪拘捕一名男教師，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。
校方今日（15日）在官網發新聞稿指，上周一早上約10時15分於瑪達肋納樓一個洗手間內發現一部隱蔽攝錄機，隨即將事件及有關裝置交由警方調查，並向法團校董會及教育局報告。涉事職員已於上周三起開始停職，並被勒令禁止進入校園，以及不得以直接或間接方式接觸任何學校學生或其他職員。
校方強調高度關注所有師生安全，於事件當日已馬上檢查校園，尤其是所有洗手間及更衣室，以確保校園內所有人仕的私隱得到保障，亦已向警方就提升校園安全措施尋求專業意見。校方已經啟動「危機處理機制」，由教育心理學家、學校社工及教師為有需要學生提供情緒支援，協助她們消除疑慮及舒緩任何不安的情緒，亦已發出家長信，請家長在這段時間多留意女兒的情緒。校方指，由於事件已交由警方處理，不能披露進一步的詳情或對事件進行評論。但會繼續竭盡所能去保障校園安全，並對所有對師生安全構成威脅的行為採取零容忍政策。