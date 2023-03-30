嘉道理農場去年接收逾2000雀鳥　傷雀存活率約5成

嘉道理農場暨植物園的拯救中心去年接收2050隻野生雀鳥，較十年前增加超過一倍。最多是珠頸斑鳩，當中4成7是年幼雀鳥，雀鳥受傷原因包括誤墮老鼠膠、遭流浪貓襲擊及誤撞窗戶等。不過，有部分經過檢查後是健康的幼雀，農場表示，幼鳥在學習飛行期間，親鳥未必在附近，市民可能誤以為幼鳥被拋棄；亦有些雀巢因為颱風、大雨等原因從樹上掉落，被市民整窩送到拯救中心。農場表示，中心高峰時期一個月可接收過百隻雀鳥，加重護理團隊負擔。

無明顯傷勢可將幼雀於安全環境

農場發言人表示，市民可以觀察雀鳥的身體情況，身上有無明顯傷勢、亦可以在5米距離內，等候5至10分鐘，觀察附近有沒有親鳥照顧他們。助理保育主任溫諾汶表示，鳥媽媽會辨認幼雀的叫聲，因此若確認幼雀沒有受傷，將雀巢或幼雀安置到安全的環境便可。