嘉道理農場從香港政府查獲鱗片中發現穿山甲新品種 (香港嘉道理農場暨植物園圖片)

香港嘉道理農場暨植物園分析香港漁農自然護理署（AFCD）與中國大陸和歐洲研究團隊共同於2013年漁農署從東南亞繳獲，並捐獻給嘉道理農場暨植物園的穿山甲鱗片，發現了一個穿山甲新種並發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上。 團隊研究從東南亞繳獲的穿山甲進行 DNA 鑑證時，發現大多數樣本被鑑定為馬來穿山甲（Manis javanica。然而，有 27 個樣本與其他樣本截然不同，它們的 DNA 似乎表明我們看到的是一個新物種。」嘉道理農場暨植物園保育主任、該研究的共同作者楊鋒説。不過，當時這一結果還不能下定論，因為穿山甲的DNA參考數據並不完全，而且研究中只使用了一小段DNA片段。

穿山甲新種基因鑑定工作的起源要追溯到嘉道理農場暨植物园對香港政府於2013年查獲的穿山甲鱗片進行的研究。2015年，在對這批貨物進行DNA鑑定的過程中，嘉道理農場暨植物園的科學家發現，有一小部分穿山甲鱗片樣本在與全球數據庫進行比對時，不同於任何已知的穿山甲。 嘉道理農場與政府部門合作保護瀕危物種 穿山甲是世界上非法貿易最多的哺乳動物之一，20 多年來，嘉道理農場暨植物園一直與政府部門、大學和非政府保護組織合作，幫助保護這些瀕危物種，其中包括本土的中國穿山甲。嘉道理農場暨植物園動物保護部主管Gary Ades指，嘉道理農場暨植物園關注穿山甲的非法貿易多年。幸好，我們與漁護署建立了獨特的合作關係，將每批查獲的穿山甲樣品送交嘉道理農場暨植物園保管，以備將來進行有益於穿山甲的全球研究。