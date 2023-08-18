嘉道理農場1.5米水巨蜥Aberdeen走失下落不明 求目擊者通報消息

水巨蜥Aberdeen身長約1.5米，在一宗非法寵物貿易中被拯救後，轉移到嘉道理農場定居，擔任嘉道理農場暨植物園的動物大使，於爬行動物觀賞台已展出超過8年，幫助數以千計的訪客認識爬行動物的生活習性。

Aberdeen 推倒了圍欄上木板溜走

嘉道理農場表示上周五（11日），Aberdeen在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒了圍欄上的一塊木板並從小縫隙中溜走。動物護理員連日搜尋，可惜仍未有發現Aberdeen的下落，於是在網上發文追尋，請求目擊者通報消息，「我們希望牠還在本園內徘徊，但水巨蜥有遠距離覓食的習性，Aberdeen可能已走到離本園一段距離的地方。我們十分擔心牠在繁忙的交通道路遇上意外受傷或死亡。」