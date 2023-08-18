嘉道理農場1.5米水巨蜥Aberdeen走失下落不明 求目擊者通報消息

水巨蜥Aberdeen身長約1.5米，在一宗非法寵物貿易中被拯救後，轉移到嘉道理農場定居，擔任嘉道理農場暨植物園的動物大使，於爬行動物觀賞台已展出超過8年，幫助數以千計的訪客認識爬行動物的生活習性。
Aberdeen推倒了圍欄上木板溜走
嘉道理農場表示上周五（11日），Aberdeen在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒了圍欄上的一塊木板並從小縫隙中溜走。動物護理員連日搜尋，可惜仍未有發現Aberdeen的下落，於是在網上發文追尋，請求目擊者通報消息，「我們希望牠還在本園內徘徊，但水巨蜥有遠距離覓食的習性，Aberdeen可能已走到離本園一段距離的地方。我們十分擔心牠在繁忙的交通道路遇上意外受傷或死亡。」
呼籲市民切勿試圖捕捉
嘉道理農場指，Aberdeen雖然沒有攻擊性，但由於牠身體強壯，而且受困時會奮力逃脫，因此呼籲市民切勿試圖捕捉，如任何人目擊Aberdeen的行蹤，請立即向嘉道理農場報告，讓動物護理員跟進尋回。
動物護理員：非常想念牠
帖文中寫道「Aberdeen個性獨特，與牠相處多年的動物護理員都非常想念牠。請大家協助我們尋找Aberdeen，讓牠回到家園，繼續為參觀本園的成人和小孩提供難忘體驗，令公眾意識到像Aberdeen這樣的水巨蜥曾活躍於香港郊野。」事發後，嘉道理農場已按野生動物救援工作相關的特殊許可程序，即時向有關部門報告動物失蹤事件。「感謝您們提供協助，讓我們能早日尋回好友Aberdeen！」
嘉道理農場聯絡方法
- 電話：2483 7122 / 2483 7200
- 手機：6713 9881
- 電郵：[email protected]