嘉里香港街馬12.8開跑 首創五感馬拉松體驗

全城街馬主辦的「嘉里香港街馬」慈善跑於12月8日舉行，設全馬拉松、半馬拉松及十公里賽事。當中首設10公里家庭組別鼓勵青年與家人一起做運動；部分組別更可以踏入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，同時首創「五感馬拉松」體驗，其中「味覺」將於途中提供盆菜等圍村美食，讓參加者途經享用。今年街馬名額共2萬個，較去年多5千，下周四(25日)起接受公眾報名，先到先得。

全馬及半馬選手將於東區走廊(近東岸公園)路段起步，以土瓜灣新山道作為終點，十公里組路線則由將藍公路(近唐賢街)起步，以觀塘海濱花園作終點。全馬選手將途經維港，並途經將軍澳跨灣大橋及將藍隧道新路段。十公里組有新路線和組別，包括「街馬-亞洲青年10公里2024」及10公里家庭組別，兩人一組中一名參賽者須為10至25歲的全日制學生；10至11歲參加者須由一名18歲或以上成人陪同參加。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行透露，今屆活動新增「五感馬拉松」體驗，為選手於沿途帶來視、聽、味、嗅及觸感享受；其中「味覺」方面，將於茶果嶺公園及小食補給站提供圍村美食如盆菜及茶粿。而嗅覺方面，於部分路段特設香薰噴霧裝置。

另外，大會邀來內地及亞洲地區的星級跑手，如日本跑手志村美希。梁百行指，活動提供行李即日寄存服務，而港鐵會為配合活動加開早班車。

報名詳情：香港街馬