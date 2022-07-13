嘉頓山持刀襲4晨運婦 內地漢認企圖謀殺罪今判入獄16年

2019年深水埗嘉頓山發生隨機斬人事件，4名女晨運客被一名持雙程證的內地人持刀斬傷，其中一人須入住深切治療部，其後疑犯被警方拘捕。這名內地青年今年5月在高院原訟庭承認4項企圖謀殺罪，今日（13日）被判處16年即時監禁。法官直斥被告行兇是懦夫的行為，無端襲擊無辜人士並殘酷對待她們，法庭須要判予具阻嚇的刑罰，希望定期的精神科及心理治療能改善其暴力及自殺傾向。

被告劉越騰，26歲，報稱學生，在內地長大，持雙程證來港。他被控在2019年10月11日，在深水埗近石硤尾配水庫(嘉頓山)山邊企圖謀殺吳伯弟、劉文聯、張軒娣及林琼琼。

稱自殺不遂 改襲擊他人

案情指，當日早上，4名女事主在上址晨運，被告突然取出20厘米長生果刀刺向林的背脊及頸部，其餘3名事主見狀慌忙逃跑，被告則從後追上，用生果刀先後向她們施襲，4名事主分別頸、背、心口、腹部受傷，其中一人須入住深切治療部，另一人事後患創傷後遺症，需要作跟進治療。

被告在警誡下表示，他在2019年10月1日來港，在超市購買涉案生果刀打算自殺，惟不成功，於是改變主意，襲擊他人，案發後，想過留在現場等警察，但因害怕而逃走，其後用護照返回內地，再向內公安自首，但獲告知因他是在港犯案，公安不能拘捕他，於是便再返回香港落網。