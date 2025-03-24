器官捐贈名冊近40萬人登記創新高 移植學會盼更多市民支持

器官捐贈不止救活病人，還可救活背後整個家庭。本港中央器官捐贈登記名冊現時有近40萬名市民登記，創歷史新高，但醫務衛生局長盧寵茂認為相對750萬人口，數字還有很大進步空間。香港移植學會指出，現時有逾2,600名患者正在器官移植等候名單上，而本港仍是世界上器官捐贈率最低的地方之一，呼籲更多市民登記和支持。

截至上月28日，中央器官捐贈登記名冊有394,544人登記，而過去兩年就合共有54人捐贈遺體，拯救138名受贈者的生命。今年51歲的賴瑞蘭，8歲那年肺部受感染，此後二十多年經常呼吸困難和喉嚨卡痰。及至3年前，她因為持續氣喘需要以呼吸機維生，並獲醫生建議換肺，最終在前年1月加入器官捐贈輪候名冊，等候半年成功進行雙肺移植手術，形容完成手術感覺「舒服晒」，「如果唔係佢(捐贈者)我都冇呢個新生命。」

肝衰竭兄獲胞妹活體肝臟救

捐贈者家人吳小姐分享稱，父親雖然離世但捐出器官救了幾個人的生命，認為市民日常應討論對器官捐贈的選擇，一旦適用時家人會較易做決定。另外，52歲殷國強去年肝指數飆升入院，數日內肝臟急速衰竭急須換肝，其胞妹殷敏兒認為不可以見死不救，衡量風險後決定進行活體肝臟捐贈，兩人事後深深領會親情愛情無價。

本身是肝臟移植專家的盧寵茂，昨在器官受贈者感恩大會致辭稱現時有近40萬名市民登記中央器官捐贈登記名冊，數字創歷史新高，但都希望明年的感恩大會數字會再有「跨越性」增長，「歷史紀錄係留返俾我哋破。」他重提兩宗跨境器官捐贈個案，憶述當時醫護人員均覺得沒有可能時，奇蹟就會發生，又說自己從前線小人物「一路做上去」，見證器官移植的困難及突破。