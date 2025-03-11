器官捐贈率過去兩年偏低　有肺部受贈者稱做手術始感到大眾支持重要

本港器官捐贈率過去兩年跌至每百萬人不足4人。有患上肺部纖維化的中年漢，輪候接近兩年後成功獲得肺部移植，憶述起初能夠依賴藥物控制病情，情況惡化後生活頓時感到灰暗，收到好消息後立即鬆一口氣，又稱患病前沒有留意器官捐贈，直至接受手術時始感到大眾支持器官捐贈的重要。香港醫學會下月舉辦步行活動，冀推廣和呼籲社會支持器官捐贈。

體重從108公斤跌至不足60公斤 今年51歲的資訊科技從業員顏希煊，2019年行平路時突然感到呼吸急促，到私家醫院接受檢查時發現肺部纖維化，肺功能只剩下約10%至15%，其後轉介至公立醫院再跟進，等候近兩年終獲得肺部移植。在等候初期，他服用價格高昂的藥物維持肺功能，但後期情況惡化至需要機器輔助呼吸，形容該3個月生活比較灰暗，在家中行每一步也感到無力，食欲不振也使其體重從最高峰的108公斤，跌至不足60公斤。

顏希煊最終接獲醫院電話，通知有適合的肺部供移植，他笑言最初還因陌生電話而拒接兩次，當確認消息後頓時鬆一口氣，「終於等到呢樣嘢。」他經過約6小時的成功手術後，還要在醫院留醫約1個月，出院後也有遵從醫生建議多做呼吸運動和帶氧運動，1個月後體能已回復正常。顏提到，在證實患病前並無留意器官捐贈，直到接受手術始發現如果沒有人支持器官捐贈，很多人的生命會因而無法延續，又透露家人當時十分支持接受移植。 周嘉歡：數十年推廣仍未打破傳統觀念 香港移植運動協會名譽會長周嘉歡表示，過去兩年本港每年僅得兩宗肺部移植手術，整體遺體捐贈率亦創新低，前年和去年每百萬人分別僅有3.2和3.9個器官捐贈者，而2022年更是全球遺體器官捐贈率最低的地區之一。她指出，捐贈率受不同因素影響，如有多少器官捐贈聯絡員、醫院深切治療部床數，以及家人接受程度與社會文化等，舉例稱有三分之一不願捐贈器官的人，原因與希望留全屍相關，直言「做咗幾十年(推廣)好似都仲未打破到(傳統觀念)」，又稱解決問題和推動仍須各方努力。

被問到跨境器官移植互助機制恆常化是否有難度，周嘉歡稱過往特事特辦的個案因牽涉人數較少，相對容易有成果，但恆常化後器官有機會來自全國不同地方，也要航空公司、海關、每間醫院清楚知悉才可實行，過程涉及不少訓練和流程，形容困難仍然相當多。她以歐洲跨境分配器官機制為例，該些國家也是以鄰近國家優先，認為本港與內地的恆常機制可朝這個方向發展，先與鄰近的內地地區建立恆常機制。 活動參加者需呼籲5朋友登記捐贈名冊 香港醫學會下月13日會在中環至灣仔海濱舉行推廣步行活動「春耕行動」，提升市民對器官捐贈認識，參加名額為200人，每名參加者要呼籲5位朋友登記中央器官捐贈登記名冊。香港醫學會會長鄭志文稱，本港只有約39萬人登記器官捐贈名冊，情況不算太理想，加上登記人也會因為家屬意願而未能捐出器官。他理解家屬較難為逝者作出這項重大決定，步行活動將建議登記者找機會與身邊人和家人講解意願，甚至清晰寫在遺囑和預設醫療指示，當日也可以與醫生和受贈者討論這項議題。