器官捐贈｜坊間倡增只留本地使用選項　移植學會：違背大愛精神

醫務衛生局周一(22日)表示，留意到近期到器官捐贈中央名冊網站內，取消登記的數字有不尋常。由去年12月至本年4月，共有5,785個取消登記捐贈器官的申請，遠高於以往申請取消的數字，而當中有逾半取消登記個案中，申請者根本從未登記捐贈器官，或屬重複取消。政府形容這是「非常可疑」破壞系統的行徑，已要求執法部門調查當中是否有違規或犯法行為。
取消或因對兩地互助機制不信任
香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡今早(24日)在電台節目表示，難以估計大量取消登記的原因。因為當中原因可能包括部分已登記的人士已離港、或有部分人對香港與內地恒常器官移植互助機制有疑慮或不信任，當局需要具系統地調查研究分析原因。
只留本地使用違背大愛精神
不過她認為，現時器官捐贈登記系統的確有不足，只需要姓名、身分證號碼、電郵，不需提供性別和歲數等資料。周嘉歡指，政府需要有一個有系統的數據分析，例如登記原因和年齡層，相信有助令器官捐贈日後的推廣計劃更具針對性。但當被問到有意見提出，可在登記名冊增加只將器官留予本地使用的選項，周嘉歡卻認為，此舉是違背器官捐贈的大愛精神。
而對於政府說有很多從未登記、卻申請退出名冊的無效取消申請，周嘉歡則認為，有部分申請取消的市民只在多年前簽署器官捐贈卡、或登記名冊時資料不齊全、但未有接獲衞生署電話確認身分，或可能令他們誤以為自己有登記名冊。