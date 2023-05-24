器官捐贈｜坊間倡增只留本地使用選項　移植學會：違背大愛精神

醫務衛生局周一(22日)表示，留意到近期到器官捐贈中央名冊網站內，取消登記的數字有不尋常。由去年12月至本年4月，共有5,785個取消登記捐贈器官的申請，遠高於以往申請取消的數字，而當中有逾半取消登記個案中，申請者根本從未登記捐贈器官，或屬重複取消。政府形容這是「非常可疑」破壞系統的行徑，已要求執法部門調查當中是否有違規或犯法行為。

取消或因對兩地互助機制不信任

香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡今早(24日)在電台節目表示，難以估計大量取消登記的原因。因為當中原因可能包括部分已登記的人士已離港、或有部分人對香港與內地恒常器官移植互助機制有疑慮或不信任，當局需要具系統地調查研究分析原因。