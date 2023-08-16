器官捐贈｜宣傳車未來3月走訪不同地點 供市民即場登記

衞生署今日(16日)啓動器官捐贈宣傳車，由即日起至11月13日，宣傳車將到訪全港不同地點，鼓勵市民進一步了解器官捐贈的資訊及方便他們即場於中央器官捐贈登記名冊登記。衞生署呼籲，市民踴躍支持器官捐贈，以大愛拯救更多生命。

器官捐贈宣傳車啓動首日停泊於灣仔軒尼詩道。醫務衞生局局長盧寵茂及衞生署署長林文健到場視察。盧寵茂表示，生命無價，器官捐贈是挽救生命的無私大愛行為。他又指，中央名冊是基於自主自願的原則，是捐贈者向家人及醫護人員清晰表達離世後捐贈器官意願的有效途徑，亦代表着社會對器官捐贈文化的支持及病人的希望，有重要意義。

本地目前逾2000病人急需器官移植

衞生署發言人表示，香港現時有超過2,000名器官衰竭病者急需器官移植，若得不到合適的器官，他們需依賴儀器和藥物延續生命，當中不少病者因等不及適合的器官而離世，故市民積極支持器官捐贈尤其重要。

發言人強調，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式。根據該機制，縱使死者生前已表明死後願意捐贈器官，器官捐贈聯絡主任亦會徵求死者家屬的同意。如家屬反對，有關移植手術便不會進行，故捐贈者告知家人其器官捐贈意願亦非常關鍵。發言人指，當家人知道摯親生前曾表達捐贈器官的意願時，通常會願意尊重和實踐其意願。透過與家人分享有關決定，可以確保捐贈者的大愛精神在身故後得以實踐。