器官捐贈｜批有人刻意歪曲「被自動登記」　鄧炳強：正進行刑事調查

鄧炳強認為，有部分人到器官捐贈中央登記名冊，惡意在網上利用他人名字取消登記。(資料圖片／陳奕釗攝)

香港與內地正研究建立跨境器官移植恆常機制，惟本港近日取消器官捐贈個案大增，當中約一半屬從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請，連日來惹來關注。保安局局長鄧炳強今(29日)表示，有人利用軟對抗，希望抹黑香港和中央政府，危害國家安全，相信事件是有人利用他人資料，取消器官捐贈登記，當局已展開刑事調查，有證據就會作出拘捕及控訴行動。

鄧炳強指，器官捐贈原本是大好事，惟有人刻意歪曲，聲稱若市民不取消登記，就會被自動登記，當中包括逃到外國的前區議員。他說發現不尋常地有 3,000多人從無登記器官捐贈卻去取消登記，相信有部分是有人惡意在網上利用他人名字，作出取消行為，從而製造假像不滿事件，對於刻意、可能以違法手段去取消無登記器官捐贈的行為，當局已進行刑事調查，有證據會作出拘捕及檢控。他強調，鄙視有人為自身政治利益，將好事說成壞事，影響原本可以受助的人。

維吾爾族學生被指在港失蹤 鄧：從無入境及被拒入境

對於國際特赦組織指控有一名維吾爾族學生在香港失蹤，並質疑與香港政府有關，鄧炳強指這名人士從來無入境，亦無被拒絕入境，認為是捏造事實，刻意抺黑特區政府，危害國家安全。

批梁家傑記者會態度輕佻 讓人感到其與黑暴無關

鄧炳強又表示，留意到公民黨主席梁家傑在上周六記者會上態度輕佻，令他感到梁家傑覺得2019年的「黑暴」與其無關一般，鄧炳強稱梁家傑曾表示「暴力可以解決問題」，鼓勵學生使用暴力，從而導致許多學生被捕。鄧炳強表示，認為梁家傑應向相關的年輕人及其家長道歉。

對於六四事件臨近，鄧炳強稱未來幾日是特別日子，許多人會利用有關日子進行危害國家安全行動，包括宣揚港獨及顛覆國家政權，他警告若進行相關行為，當局定採取果斷行動，有證據將會作出起訴。